Liberi Tutti!, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Secondo appuntamento con "Liberi Tutti!", novità di casa Rai 2, condotta con verve da Bianca Guaccero, affiancata dal comico Peppe Iodice e dai Gemelli di Guidonia. Il cast si muove nell'Auditorium Rai di Napoli, già sede di "Stasera tutto è possibile", piccolo classico del lunedì sera della rete, dove sono state allestite quattro Escape Room, ognuna con uno specifico ambiente: dall'interno di una navicella spaziale all'ufficio postale, dal castello di Dracula al museo della palla, dalla taverna dei pirati alla giungla tropicale.

In ogni puntata, i sei personaggi famosi in scena si sfideranno in otto differenti Escape Room, ciascuna allestita accuratamente per immergerli completamente nel contesto del gioco. In questa puntata, la Guaccero ospita in studio: l'attore e conduttore Paolo Conticini; la conduttrice e showgirl Antonella Elia, i comici Matranga e Minafò, Pozzoli Family, composta dagli attori comici Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, e dai due figli Giosuè e Olivia. Tutti gli ospiti di puntata devono cimentarsi nelle suggestive sfide delle Escape Room, ma dovranno anche affrontare un gioco finale che richiederà la loro abilità e dedizione: in tale circostanza dovranno decifrare una misteriosa frase utilizzando le parole che avranno acquisito durante la serata nelle diverse stanze.

Si preannuncia, in definitiva, una serata piacevole, divertente e con un pizzico di suspense, in cui gli ospiti si metteranno alla prova in avvincenti sfide di ingegno e abilità. "Liberi tutti!" è un format realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production.