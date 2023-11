Liberi Tutti!, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Condotto dalla brillante Bianca Guaccero, affiancata da Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, la terza puntata di "Liberti Tutti!" ci porterà nuovamente all'Auditorium Rai di Napoli, dove sono state preparate ben 4 Escape Room, ognuna con ambientazioni completamente diverse. Tra i temi portanti ci saranno la misteriosa Taverna dei Pirati, l'esotica Foresta Tropicale, l'interno di una Navicella Spaziale futuristica, l'Ufficio delle Poste, il tenebroso Castello di Dracula e il suggestivo Museo della Palla. Questi scenari incredibili offriranno il palcoscenico ideale per le sfide che attendono i nostri 6 Vip.

A giocare (e a divertirsi) troveremo nella puntata di questa sera: gli attori e comici Giovanni Cacioppo, Vincenzo Comunale, Gianluca Fubelli (conosciuto anche come Scintilla) e Gianluca Impastato; le conduttrici Stefania Orlando e Giulia Salemi.

In ogni episodio, i 6 Vip si troveranno a dover mettere alla prova le proprie abilità in ben 8 diverse Escape Room, ciascuna arredata con cura per ricreare l'ambientazione ideale per il loro gioco. La sfida sarà grande, poiché dovranno risolvere enigmi complessi, scoprire misteri intricati e superare tranelli astuti; e potranno trovare l'uscita solo dopo aver superato tutte le prove che il mondo delle Escape Room ha da offrire.

Ma la sfida finale sarà ancora più complessa: i concorrenti dovranno unire le forze per decifrare una "frase misteriosa", utilizzando le parole che avranno accumulato nel corso della serata nelle diverse Escape Room. L'abilità di risolvere gli enigmi si rivelereà fondamentale, perché solo superando questa ultima prova potranno reclamare la loro libertà.