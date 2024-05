Lilli Gruber contro Mentana, il duro sfogo a Otto e Mezzo: "L'incontinenza è una brutta cosa" (video)

"Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo": così Lilli Gruber ha aperto la puntata del suo programma su La7 lunedì 6 maggio, con un tono piuttosto stizzito evidentemente per il ritardo dovuto a un prolungamento del Tg condotto da Enrico Mentana. Non a caso la giornalista ha richiamato proprio il titolo Otto e Mezzo per sottolineare il rallentamento dell'inizio della trasmissione che, benché parta sempre con un po' dopo rispetto all'orario previsto, stavolta ha accumulato un ritardo particolarmente incisivo (il Tg è durato circa 40 minuti) determinando lo sfogo di Gruber.

Diversi sono stati gli utenti che sui social hanno commentato l'episodio su cui, fino a ora, non si è espresso il direttore del Tg di La7 che potrebbe dire la sua proprio stasera in occasione della nuova staffetta tra il suo Tg e il programma della collega.

