Lilli Gruber via da La7? La domanda di Geppi Cucciari, lei imbarazzatissima

Venti di cambiamento in tv e la Nove spiega le vele. La rete Warner Bros. Discovery sta diventando la nuova Mecca di conduttori e giornalisti, che migrano da importanti lidi con contratti milionari. L'ultimo è Amadeus, che farà il suo esordio il prossimo autunno - con un preserale e due programmi in prima serata - ma a quanto pare non sarà l'unico nuovo acquisto.

Chissà quanti altri saranno stati o sono tuttora corteggiati, per scoprirlo Geppi Cucciari prova ad andare per esclusione e una domandina in merito agli ospiti del suo programma la fa. Ieri sera in collegamento con Splendida Cornice, su Rai 3, c'era Lilli Gruber. Dal suo studio di Otto e Mezzo - in onda su La7 - la giornalista ha risposto con imbarazzo.

L'intervista inizia soft. "C'è qualcuno che vorresti far sedere al tuo tavolo e ancora non sei riuscita ad avere?" ha chiesto la Cucciari. "Sì, tante persone. Nel corso di tutti questi anni, uno che ho avuto ma non seduto qui al mio tavolo è stato l'ex presidente Barack Obama, bello come il sole. Oltre a essere naturalmente molto intelligente. Purtroppo a distanza". La padrona di casa non si è lasciata sfuggire l'occasione per scherzarci su: "Purtroppo a distanza? Ma cosa stai dicendo Lilli?".

Faccia spiazzata della giornalista, che poi si è imbarazzata ancora di più: "Lilli a noi puoi dirlo, tanto siamo dall'altra parte - ha incalzato la conduttrice Rai - Questi anni, sai tra l'otto e mezzo e il nove è un attimo, tu quante offerte hai ricevuto? Ti avranno offerto qualsiasi cosa, no? Non torni qua? Nove, Rai. Tu resti lì a La7? Ti hanno fatto offerte meravigliose? Qualcuno ti vuole strappare da là?". La replica di Lilli Gruber è stata secca: "Secondo te lo vengo a raccontare adesso in televisione? Devo bere, acqua".