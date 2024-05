Rita Dalla Chiesa, l'attacco a Lilli Gruber dopo lo sfogo su Mentana: "Non si rende conto che è più importante"

Per il momento l'unico che non è ancora intervenuto nella polemica è Enrico Mentana. Quella di Lilli Gruber, da questo punto di vista, è quindi una bagarre a senso unico, se non fosse che il duro sfogo della conduttrice di Otto e Mezzo - che ieri sera è andata in onda con 16 minuti di ritardo per lo sforo del collega al Tg La7 - sta rimbalzando su web e social trascinandosi dietro ondate di commenti e critiche. E la Gruber, va detto, non ne sta uscendo bene.

Ad intervenire è anche Rita Dalla Chiesa, che non la tocca piano. La deputata di Forza Italia ha detto la sua su X, commentando il video - condiviso dal profilo Il Grande Flagello - in cui la giornalista, infastidita per il ritardo, punzecchia il collega accusandolo di "incontinenza". Considerando le notizie affrontate ieri dal telegiornale diretto da Enrico Mentana - prima fra tutte la strage sul lavoro a Casteldaccia - Dalla Chiesa non ha fatto sconti a Lilli Gruber: "Forse non si rende conto che il Tg La7 alcune sere, se non sempre, è più importante di Otto e Mezzo".

Diretta, chiara, senza giri di parole, Rita Dalla Chiesa ha affondato bene il colpo e sollevato ancora di più il polverone. Le sue parole a sostegno di Mentana, però, hanno scatenato l'effetto opposto, dando una scossa a chi si schiera dalla parte della giornalista. "No, è inaccettabile professionalmente" si legge, a ancora: "Si chiama rispetto. Capisco 5 minuti, ma di più sono troppi. Basta non fare un predicozzo prima di mandare un servizio. Se si vuole, si riesce". Infine c'è chi tira in ballo proprio lei, provando a rinfrescarle la memoria televisiva: "E che vuol dire? Che deve rubare minuti alle altre trasmissioni perché lei reputa importante quello che dice? Sa come funziona una scaletta? Dovrebbe saperlo".