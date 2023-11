Ballando, Lino Banfi confessa: "Avevo deciso il ritiro prima di iniziare. Ho usato la strategia del marketing"

"Voi mi dovete dire che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto. Con molta onestà, la gente mi vuole bene, sui social mi hanno detto mi votano molto, quindi io stasera lascio, come Greta Garbo, alla grande": così Lino Banfi ha espresso il desiderio di lasciare la gara di Ballando con le stelle alla fine della terza puntata. Un annuncio che ha lasciato di sasso il pubblico il suo e che, considerato il tenore delle sue parole, pareva una decisione presa in solitaria. In realtà, però, le cose stanno diversamente e a spiegarlo è stato lui stesso in un'intervista al settimanale Chi.

"Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l'avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti" ha dichiarato l'attore 87enne: "Io decido sempre da solo, ecco perché ho la testa grossa, perché è piena di segreti! Nel mio cervello mi sono detto: 'Se riesco a resistere e non mi cacciano prima, io alla terza puntata al massimo ci posso arrivare, poi stop'. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo". E ancora: "So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Nessuno, tra i concorrenti di una certa età, è mai arrivato in finale e io non sono diverso dagli altri. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone", ha proseguito Banfi, sincero nell'affermare che la sua è stata strategia.

"Ho usato la strategia del marketing. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente, ma dopo aver fatto una bella figura" ha detto: "Se fossi andato avanti, la giuria avrebbe iniziato a dire: ‘Ok, è un bravo attore, però deve dimostrare che sa pure ballare’. E allora perché continuare? Per essere messo da parte? Ho sempre avuto tenerezza per i personaggi che dopo due o tre puntate si mettono seduti lì a bordo pista. No, no, io l'ho detto prima: 'Qualunque cosa succeda, mettiamo anche che mi faccia male, non mi mettete a fare il vecchietto che giudica dal tavolino'. Nonno va bene, ma 'vecchietto' mi fa venire i brividi". Ora non resta che aspettare di vedere l'uscita di scena ufficiale che sarà sabato 11 novembre, in diretta su Rai1.