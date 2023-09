Little Big Italy, da oggi in tv la nuova stagione: le anticipazioni

Siamo giunti alla settima stagione di "Little Big Italy", in onda da oggi, 11 setembre 2023, dalle 21.25 sul canale Nove. Francesco Panella si spinge per la prima volta in Estremo Oriente, senza comunque dimenticare l'Europa, come sempre alla ricerca di ristoranti italiani sparsi in giro per il mondo.

Little Big Italy, anticipazioni della nuova stagione

Il programma televisivo Little Big Italy, realizzato dalla casa di produzione Banijay Italia per il canale Warner Bros. Discovery, ha fatto registrare negli ultimi tempi (anche mediante le repliche) un crescente successo di pubblico e torna a partire da oggi, 11 settembre, su Nove con gli episodi inediti della settima stagione. Il format non presenta novità rispetto alle edizioni precedenti. In ogni puntata il conduttore e ristoratore Francesco Panella si reca in una città del mondo, accompagnato da tre italiani che vivono all’estero e che gli mostrano i loro locali preferiti dove si propone la gastronomia del nostro Paese. Le dinamiche fanno emergere le loro storie personali, ma anche quelle dei ristoratori, talvolta emozionanti vicende familiari di persone che hanno voluto rifarsi una vita all'estero.

Per ognuno dei ree locali frequentati, i tre concorrenti, italiani all'estero, dovranno esprimere un giudizio su tre pietanze: la scelta dell’expat, il piatto tipico del ristoratore e una richiesta speciale di Francesco fuori dalla carta, destinata il più delle volte a mettere in difficoltà lo chef. Alla fine del pranzo sarà ovviamente fondamentale il parere di Panella, che dovrà assegnare il voto di "italianità" che si sommerà ai voti parziali risultando così determinante per la scelta del miglior ristorante Little Big Italy della città. Il concorrente che ha promosso il miglior ristorante, vince dei buoni pasto da consumare proprio nella stessa struttura da lui stesso selezionata.

La settima edizione di "Little Big Italy" espande ulteriormente i propri confini: Francesco Panella partirà da Dubai (Emirati Arabi Uniti), per poi spostarsi, per la prima volta in assoluto, in Estremo Oriente: lo show culinario fa dunque tappa a Kuala Lumpur (Malesia), Phuket e Bangkok (Thailandia) e Ho Chi Minh (Vietnam). Per la fase finale di questa edizione si torna poi in Europa, per scoprire i migliori locali italiani di Valencia (Spagna) e Varsavia (Polonia).

Dove vedere Little Big Italy in tv e in streaming

La prima puntata di "Little Big Italy 7" va in lunedì 11 settembre 2023 su Nove a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche sul sito ufficiale della rete e - on demand - sulla piattaforma Discovery + (per gli abbonati al servizio).