Locande del Cuore, da stasera in tv su Food Network: le anticipazioni

Prodotti tipici e locali del luogo ma anche stanze che permettono di riposare: "Locande del Cuore", nuovo programma targato Food Network in onda a partire da oggi, martedì 18 giugno, dalle 22.00 ci conduce in un viaggio colmo di storie emozionanti. Accompagnati da eccezionali e genuini cibi del posto, Roberto Valbuzzi e Massimo Borgnis ci guidano attraverso percorsi in grado di esplorare luoghi talvolta poco noti ai più, dove le emozioni e il buon cibo camminano di pari passo.

Locande del Cuore: le anticipazioni

La novità televisiva di Food Network "Locande del Cuore" vede come protagonisti Roberto Valbuzzi, lo chef varesino noto per il suo ristorante Crotto Valtellina e per il suo storico ruolo in "Cortesie per gli Ospiti" e Massimo Borgnis, giornalista di gossip e attuale direttore responsabile di "Chi".

"Locande del Cuore" è un viaggio affascinante alla scoperta delle locande più caratteristiche d'Italia. Lontane dalla ristorazione più in voga, le locande vivono di una vita tutta propria, ricca di storia e di tradizioni, con un cuore pulsante capace di attraversare il tempo e i gusti culinari, con sapori in grado di abbracciare i gusti di ieri e di oggi. Ciascuna puntata sarà dedicata a una locanda diversa, raccontando le storie emozionanti legate al cibo, alle persone e alle tradizioni - culinarie ma non solo - locali.

Figlio di ristoratori di Malnate, Roberto Valbuzzi è cresciuto nella fattoria dei nonni a Mornago. Dopo aver frequentato l'istituto alberghiero De Filippi, ha proseguito i suoi studi in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università di Milano. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2011 con "Una cucina per due: Nord VS Sud" su Gambero Rosso Channel, e da allora ha partecipato a numerosi programmi, affermandosi come uno dei volti più riconosciuti della cucina in tv Valbuzzi è noto per il suo approccio innovativo e intuitivo alla cucina, che ha migliorato significativamente le vendite e le relazioni con i clienti del suo ristorante, ma oltre alle sue abilità culinarie, in questo programma emergerà la sua capacità di raccontare storie e connettersi con le persone.

Massimo Borgnis, nato a Milano, ha una lunga carriera nel giornalismo alle spalle. Dopo gli studi presso l'International School of Milan, ha iniziato come cronista sportivo. Nel 1988 è entrato nella redazione di "Gente", dove ha lavorato per 19 anni, assumendo responsabilità crescenti fino a diventare caporedattore centrale. Dal 2007 è stato caporedattore centrale di "TV Sorrisi e Canzoni" e dal 2009 vice direttore esecutivo di "Chi". Nel 2023 è diventato direttore responsabile di "Chi", sostituendo Alfonso Signorini.

L'inedita coppia formata da Valbuzzi e Borgnis può portare a "Locande del Cuore" una dinamica unica e tutta da scoprire, un concentrato di esperienze culinarie, componente emozionale, piglio giornalistico: il tutto in nome della buona cucina: quella capace di toccare le corde emozionalidi spettatori e commensali.

Dove vedere “Locande del Cuore” in tv e in streaming

La prima puntata di "Locande del Cuore" va in onda martedì 18 giugno 2024, dalle 22.00 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è visibile anche sul canale 416 di Sky.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera