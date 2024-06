Lorella Boccia sbarca su Rai 1 al timone di Camper in Viaggio

Parte la nuova edizione di Camper in Viaggio, il programma estivo di Rai 1 che porta gli italiani in vacanza. Novità assoluta l'ingresso di Lorella Boccia, che condurrà - al posto di Roberta Morise - l'edizione on the road per l'Italia insieme al collega Tinto.

L'esperienza nel day time non è nuova per lei, che già nel 2018 condusse la striscia quotidiana del talent Amici, programma che l'ha lanciata in televisione prima come concorrente e poi come presenza nel cast, ma sull'ammiraglia Rai è la primissima volta. Un ritorno dopo una piccola pausa e l'ultima esperienza da conduttrice in diretta nella prima serata di Rai 2 con Made in Sud, accanto a Clementino.

I conduttori si metteranno in gioco in un programma fresco e dinamico, qualità della stessa Lorella Boccia, che avrà modo di farsi conoscere al grande pubblico della prima rete Rai, portando con se anche un pubblico più giovane che la segue e l'ha seguita negli anni.

L'appuntamento è dal 3 giugno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 11.30 su Rai 1. "Approfondire": è questa la parola d'ordine di un viaggio in cui i protagonisti dovranno compiere missioni giornaliere, affidate dal Professore Umberto Broccoli, presenza fissa nel programma. Si scopriranno luoghi, prodotti artigianali e sport estivi.

Nella prima settimana, dal 3 al 7 Giugno, il camper arriverà in una piazzola in un campeggio di Alghero, dando la possibilità ai due conduttori di esplorare Capocaccia, godersi la meravigliosa spiaggia de La Pelosa e passeggiare sull'isola dell'Asinara alla scoperta dei suoi simboli.