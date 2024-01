Chi è Lorenzo Biagiarelli: l'età, l'amore per Selvaggia Lucarelli, il lavoro di social chef

In questi giorni il nome di Lorenzo Biagiarelli circola alla luce degli ultimi accadimenti legati alla tragica scomparsa di Giovanna Pedretti, la ristoratrice passata in poche ore dagli applausi per la risposta alla recensione contro gay e disabili alle accuse social di aver inventato tutto per farsi pubblicità. Proprio il food blogger ha sollevato perplessità sulla presunta recensione omofoba alla pizzeria "Le Vignole", finendo al centro delle cronache per l'accaduto.

Ma chi è Lorenzo Biagiarelli? Di seguito la vita privata e professionale del 34enne emerso sul web come social chef, compagno di Selvaggia Lucarelli e presenza fissa di È sempre mezzogiorno, programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici.

Lorenzo Biagiarelli nasce a Cremona nel 1990, ma trascorre buona parte dei suoi anni a Senigallia. Anche se inizia a studiare Storia all'università, a prevalere sono altre passioni: prima prova a entrare nel mondo della musica (con lo pseudonimo di B-Law), per poi dedicare tutto il tempo e gli sforzi alla cucina.

La sua indole culinaria viene a questo punto trasferita sul web, dove avvia una fruttuosa attività di social chef. I suoi piatti forti vivono di innumerevoli influenze etniche: un bagaglio maturato nel corso dei suoi tanti viaggi in giro per il mondo. Il seguito di follower lo porta in televisione, dove nel 2019 è uno dei giudici di uno spin-off di Cortesie per gli Ospiti, dedicato nello specifico al mondo dei Bed and Breakfast. Dopo aver scritto un libro dal titolo “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”, nel 2020 è ospite fisso nel programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”, su Rai 1: la rubrica che tiene nello show si chiama “Il signore degli aneddoti”.

Attraverso il mondo virtuale Lorenzo Biagiarelli conosce Selvaggia Lucarelli. Le indiscrezioni dicono che il loro primo appuntamento ha avuto come luogo un ristorante giapponese. Di certo è stato amore a prima vista e, ormai da qualche anno, i due fanno coppia. Oltre che per la notorietà della giornalista, la relazione tra i due ha fatto molto parlare a causa della differenza di età (classe 1974 lei, 1990 lui), ma il tempo ha dato ragione alla coppia che ha stretto un solido legame. Entrambi hanno una vita social molto attiva: il profilo ufficiale Instagram di Lorenzo ricchissimo di piatti, di ogni colore e per tutti i gusti.

Nel 2022 Lorenzo Biagiarelli ha partecipato come concorrente alla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, l’amato show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La sua partecipazione ha acceso la curiosità di molti e qualche polemica per la presenza della fidanzata Selvaggia Lucarelli come giudice ormai storica dello show.

Lorenzo Biagiarelli per primo aveva messo in dubbio la veridicità della recensione della ristoratrice Giovanna Pedretti sostenendo fosse un fake. Dopo la notizia della morte della donna, Biagiarelli ha respinto le accuse che subito hanno travolto lui e la compagna che aveva rilanciato le sue perplessità. "Mi dispiace moltissimo della morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia. Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grande o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo, a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social". Dopo il caso Biagiarelli non ha presenziato nel programma quotidiano di Antonella Clerici che ha spiegato il motivo in apertura della sua trasmissione lunedì 15 gennaio.