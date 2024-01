Antonella Clerici: le parole su Lorenzo Biagiarelli dopo il caso di Giovanna Pedretti

Solitamente Lorenzo Biagiarelli è presenza fissa nello show È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici nel mattino di Rai Uno. Ma questa volta lo chef ha deciso di evitare la sua presenza in tv. Com'è noto infatti nelle scorse ore l'esperto di food è finito al centro del caso mediatico che coinvolge Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi trovata morta dopo alcune polemiche su una presunta recensione fake.

Ad annunciare l'assenza di Lorenzo è stata proprio Antonella, durante la puntata di oggi: "Non c'è Lorenzo. Come sapete è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui parlano tutti, quindi in questo momento ha deciso di stare a casa. Sarà con noi nei prossimi giorni". Nessuna considerazione aggiunta in merito all'evento che oggi occupa tutti i giornali.

Biagiarelli dal canto suo non compare sui social da ieri sera, quando ha difeso il proprio lavoro: era stato lui a indicare come "fake" la recensione diffusa dalla donna in merito al proprio ristorante. "Mi dispiace moltissimo delle morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia" ha scritto su Instagram ma ha invitato "a riflettere sulle conseguenze del tentativo "di ristabilire la verità".

Sarà un'inchiesta della Procura di Lodi a fare luce sulla morte di Pedretti, 59 anni e a scoprire quale eventuale legame c'è con la sua improvvisa notorietà. Nei giorni scorsi la ristoratrice aveva postato sulla bacheca Facebook del proprio locale uno scambio di battute con un cliente. Quest'ultimo aveva lasciato recensione negativa (tuttavia non verificata) lamentandosi perché il suo tavolo era vicino a dei gay e un ragazzo in carrozzina. La donna aveva replicato con cortesia e fermezza, invitandolo a non tornare e diventando presto una star.