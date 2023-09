Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi) a Ballando con le stelle

Un altro colpaccio di Milly Carlucci. Si svelano di giorno in giorno i grandi nomi che la conduttrice è riuscita a portare quest'anno sulla pista di Ballando con le stelle - al via da sabato 21 ottobre su Rai1 - e ognuno ha i suoi motivi per incuriosire il pubblico. Quello annunciato oggi, però, è certamente uno dei più inediti, novità assoluta per la tv.

Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, è il decimo concorrente del dance show. 27 anni, primogenito del pornodivo e di sua moglie Rozsa Tassi, non ha mai pensato di seguire le orme del papà e si dedica a diverse attività. Modello, pilota di moto, direct project manager e regista, si metterà alla prova con il ballo e senza alcun dubbio questa sarà per lui un'importante vetrina televisiva che potrebbe riservargli importanti proposte lavorative in futuro. Lorenzo è molto seguito sui social, dove conta oltre 36 mila follower.

Finora sono stati annunciati, oltre a lui, Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan e Sara Croce. E gli annunci non sono finiti, visto che i concorrenti dovrebbero essere 14.