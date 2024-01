"Alessandra Amoroso si rifiutò di cantare Maledetta Primavera", bufera su Loretta Goggi

Sanremo non è ancora iniziato e già arriva la prima bordata contro una cantante in gara. Oltretutto dal 'fuoco amico'. Ieri sera, in diretta a Tali e Quali Show, su Rai 1, Loretta Goggi ha lanciato una frecciata - bella appuntita - nei confronti di Alessandra Amoroso, dopo l'imitazione di una concorrente.

La giurata del programma è andata subito dritta al punto, ancora prima di esprimere il suo giudizio sull'esibizione: "Mi sono ricordata quando ad Amici, ad Alessandra Amoroso, hanno chiesto di cantare Maledetta Primavera, con Jurman che era il suo insegnante, e che lei ha fatto così (imitando la faccia disgustata, ndr)". Poi ha continuato: "Beh per forza, una che vuole fare Etta James, Anastacia, Maledetta Primavera è troppo pop". "Poi però l'ha cantata" ha fatto notare Carlo Conti. A quel punto Loretta Goggi ha affondato il colpo: "Sì sì, l'ha cantata. Non dico come però. No, non lo so come l'ha cantata, però l'ha cantata".

Nel giro di una manciata di minuti sui social è scoppiata una bufera. A insorgere contro Loretta Goggi non solo i fan di Alessandra Amoroso - che accusano la cantante 73enne di voler affossare la loro beniamina, scatenando una campagna d'odio, a pochi giorni dall'esordio a Sanremo - ma anche il pubblico di Amici, che non ricorda minimamente l'episodio. Anzi, in molti sono pronti a giurare il contrario, ovvero che ad Alessandra Amoroso non è mai stato chiesto di cantare Maledette Primavera. Come sono andate davvero le cose potrebbe spiegarlo solo la diretta interessata, ma in questi giorni ha cose ben più importanti da fare, come appunto prepararsi per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Le polemiche, almeno per adesso, le lascia fuori dalla porta.

Loretta Goggi si toglie qualche sassolino dalle scarpe con Alessandra Amoroso. ✈️



Ti ricordi quello che mi hai fatto 15 anni fa?#TaliEQuali #TaleEQualeShow #TaliEQualiShow #Sanremo2024 https://t.co/9Z2MCGNdN2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 27, 2024

Un grazie speciale va alla grande @LorettaGoggi per aver fatto nuovamente partire un’ondata di odio verso Alessandra Amoroso con qualcosa di inventato di sana pianta e mai accaduto. A pochi giorni da Sanremo perché giustamente non può godercelo in pace! #AlessandraAmoroso — MusicAddicted (@MusicAddicted0) January 28, 2024