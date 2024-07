Temptation Island, Luca: "Matrimoni di una volta pieni di tradimenti. A me piacciono la fi*a e il se**o". Il video

In alto il video con il falò di Luca

Durante la puntata di Temptation Island andata in onda il 4 luglio, sono stati approfonditi i percorsi di nuove coppie. Tra queste anche quella composta da Luca e Gaia. Lui, in particolare, si è lasciato andare a una serie di frasi che già stanno facendo discutere. Il tema principale? Il tradimento.

Luca esordisce ammettendo: "Ci sono stati diversi tradimenti nel nostro percorso. Tradimenti che Gaia conosce.. sono stati tre. Il motivo per cui tradisco è perché ho un bisogno fisiologico e naturale. Per un ego personale, spero non sia altro. Quest’attrazione fisica nei confronti di altre donne ad oggi l’ho gestita male, evidentemente non sono capace di gestirla come si dovrebbe, come si pensa che si debba fare in una relazione".

E ancora lui: "Ho paura che qualche ragazza, ora che sono qui, si svegli oggi. La paura ce l’ho. Penso che a tutti gli uomini, quelli etero, piacciono le donne. Ma non so se è un mio problema e quindi faccio fatica ad avere una relazione con una donna e legarmi solo a lei. Spero di capire questo, magari a livello inconscio, una tentazione mi capita e ci sono state delle volte che non ho resistito. Ho questo problema.. non ho un prototipo. Sicuramente c’è questa paura, magari di una ragazza mi piace solo il taglio degli occhi, di un’altra un’altra cosa. Le sfaccettature possono essere mille”.

La reazione di Gaia

Gaia, la fidanzata, commenta: "Eh, a l’uomo piace la figa non lo sapevi? Noi siamo venuti qui dentro perché bisogna prendere una scelta. Voglio una cosa: il rispetto. Sei in grado di amare e rispettare una sola donna? Allora sono la donna giusta. Non sei in grado? Allora non farmi stare male, non venire a dirmi che mi ami. Devi essere uomo e dire che vuoi stare da solo. Lui vuole normalizzare il fatto che tradire si possa fare".

Lui, parlando con una tentatrice che ha lo stesso pensiero, insiste: "Il piacere è piacere, magari il momento dopo mi sento una merda. Il senso di colpa ce l’ho, tornavo a casa e dicevo ‘porca pu**ana’, ma poi passano 2-3 giorni. Diciamo che in quel momento ho seguito l’istinto; è come il leone che azzanna l’animale perché deve resistere": Infine ha concluso: "Anche i matrimoni di una volta, di 50 anni. Sai perché mio nonno è stato 50 anni con mia nonna? Perché la tradiva periodicamente. Secondo me la società ha fallito: fidanzamento, matrimonio, figli. Mi piace la figa, mi piace il sesso, che devo dire?”, ha assicuarato.

