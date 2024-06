Lucia Annunziata: "Sono andata via dalla Rai perché non piacevo a Giorgia Meloni"

Era il 26 giugno 2023 quando è andata in onda per l'ultima volta "Mezz’Ora in Più", il programma che Lucia Annunziata ha condotto per 18 anni. "Noi finiamo oggi. È l’ultima puntata, come sapete, dopo 18 anni di trasmissione di Mezz’Ora in Più. È stato uno onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni. Grazie a tutti, a presto", queste le poche parole che Annunziata pronunciò. A quasi un anno da quel giorno, a Repubblica, Annunziata è tornata a parlare di cosa la spinse a lasciare la Rai.

La giornalista è adesso candidata con il Pd alle Europee, ma no, a giugno dell'anno scorso, non era in programma tutto ciò e di conseguenza la decisione non fu dettata dall'entrare in politica. "Ho lasciato a maggio 2023, la proposta di Schlein mi è arrivata nel marzo scorso. Chi pensa che già allora sapessi cosa avrei fatto quasi un anno più tardi mi attribuisce doti profetiche che non mi pare di avere", ha spiegato Annunziata.

Ha accettato perché le è stato "chiesto di correre come indipendente, io non mi sono iscritta al Pd, e di mettere la mia esperienza al servizio delle istituzioni comunitarie. I conflitti in Ucraina e in Medioriente segnalano un generale surriscaldamento del quadro internazionale, ma esiste anche una questione meridionale che l’autonomia differenziata rischia di aggravare".

E alla domanda sul perché abbia deciso di lasciare la Rai, Annunziata ha risposto senza troppi giri di parole: "Ho lasciato perché avevo avuto molti segnali del fatto che la premier non mi stimasse. Nell’intervista per un libro e in un comizio a Caltanissetta aveva detto: 'Annunziata non è una vera giornalista, ha lavorato solo perché in tasca aveva una tessera di partito, lei non è espressione della meritocrazia, che noi invece intendiamo riportare in Rai'". L'andarsene per la giornalista fu praticamente scontato: "In virtù della legge Renzi, le nomine dei vertici Rai le fa Palazzo Chigi, quindi Meloni era il mio editore. E se l’editore non mi apprezza, io me ne vado".

Nel caso in cui alle Europee dovesse farcela si trasferirà "a Bruxelles. Il lavoro europeo è una cosa complicata, bisogna farlo a tempo pieno, non facendo avanti indietro con il trolley. Per me non sarebbe la prima volta: sono andata via dall’Italia che avevo 30 anni e sono tornata a 45. Ora spero di ripartire".