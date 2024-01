Lucia Annunziata da Fazio, la verità sull'addio alla Rai (e la reazione del conduttore)

Fabio Fazio e Lucia Annunziata, protagonisti la scorsa estate di un esodo storico dalla tv di Stato, si sono ritrovati ieri sera a Che tempo che fa, sul Nove. La giornalista, ospite del collega - ma a differenza sua rimasta orfana del suo In mezz'ora - ha parlato dell'addio alla Rai.

Una decisione presa non di certo a cuor leggero, quella di lasciare dopo trent'anni, ma necessaria: "Non sono pentita di aver lasciato la mia trasmissione - ha risposto a Fazio - Mi dispiace, poi tu lo sai che ognuno di noi ha rapporti molto forti con il proprio prodotto, con le aziende, però credo che alla fine fosse una scelta giusta. Non mi sono mai pentita". Il perché lo ha spiegato subito dopo, parlando di divergenze con l'editore: "Io penso che i giornalisti sono dei professionisti, quindi quando non vanno d'accordo con gli editori lo devono dire. Devono dire che non sono d'accordo e questa è la cosa più importante da fare. Il punto sono gli editori e i giornalisti. Gli editori cambiano, ma hanno il potere e hanno i soldi, vogliono cambiare le cose e hanno tutto il diritto di farlo. I giornalisti invece se non sono d'accordo lo dichiarano e poi se ne vanno. E per questo io grandi temi e grandi discussioni sui media non li faccio. Nel senso che penso a quello che è il mio percorso. Mi sono dimessa tante volte". Davanti a queste parole, Fabio Fazio - che mesi fa ha detto di aver deciso di migrare su un'altra rete per gli stessi motivi - è rimasto in silenzio. Nessun commento, a parte un "certo" sussurrato mentre parlava la collega, ma niente di più.

Lucia Annunziata ha detto la sua senza mezzi termini e lo ha fatto anche su Giorgia Meloni: "È un avversario formidabile, durerà tutta la legislatura. Secondo me il vero problema è all'opposizione. - ha concluso - Cosa mi preoccupa di più oggi? Probabilmente la politica estera e in particolare la situazione in Iran".