Lui non sarà più tuo, il film stasera in tv: trama e cast

Passione e gelosia, misteri che generano tensioni: il sabato sera di Rai 2 è nel segno del giallo: in onda oggi, sabato 20 luglio 2024, a partire dalle 21.20 va in onda il film per la tv "Lui non sarà più tuo" (titolo originale: "Her Obsession"). La storia d'amore tra l'istruttrice di Pilates Amelie Didot e il giornalista Pierce Dalton si trasformerà in un incubo.

Lui non sarà più tuo, la trama e il cast

L'istruttrice di Pilates Amelie Didot inizia una torrida relazione amorosa con uno dei suoi affascinanti clienti, il giornalista Pierce Dalton. I due si lasciano travolgere dalla passione, costruendo una connessione intensa e appassionata. Ma ciò che inizia come un'avventura entusiasmante e piena di desiderio, ben presto si trasforma in una spirale pericolosa di intrighi e minacce. Una sera, dopo una lezione di Pilates, Amelie si trova a passeggiare per un parco poco illuminato, quando improvvisamente si imbatte in una figura inquietante. Davanti a lei appare una donna mascherata che, senza preavviso, la aggredisce. Amelie riesce a fuggire per un pelo, ma rimane profondamente scossa dall'incontro. Il giorno successivo viene a sapere che nella stessa zona è stato commesso un omicidio, e il sospetto che la donna mascherata possa essere l'assassina inizia a tormentarla. Le indagini rivelano che il killer nutre un'ossessione erotica per Pierce Dalton. Questo sconvolgente dettaglio trascina Amelie in un vortice di paura e incertezza, rendendola consapevole del pericolo imminente. La sua relazione con Pierce, che all'inizio sembrava essere una fonte di gioia e piacere, diventa ora il fulcro di un triangolo amoroso mortale. Amelie si rende conto che ogni sua mossa è osservata e che la sua vita è in pericolo. La donna mascherata, spinta da una gelosia patologica, vede Amelie come una minaccia da eliminare per conquistare l'amore di Pierce. Mentre cercano disperatamente una via d'uscita, Amelie scopre che il legame tra Pierce e la donna mascherata è più profondo e oscuro di quanto avesse immaginato. La verità su Pierce e sulle sue relazioni passate inizia a emergere.

"Lui non sarà più tuo" tratta di una storia d'amore intensa che si trasforma in un thriller psicologico, tra passione, ossessione e gelosia. Passione romantica e suspense, dunque, con un'attenzione particolare alle dinamiche complesse e spesso pericolose delle relazioni umane. Diretto e sceneggiato da Christie Will Wolf, "Insospettabile follia" è un film per la televisione del 2022 e vede un cast così composto:

Aubree Bouché (Amélie Didot)

Charlie Bewley (Pierce Dalton)

Karlee Eldridge (Fran Gibbons)

Tanya Christiansen (Barbara)

Jevon White (Kip)

Rosetta Johnson (Margaret)

Shira Abergel (Dale)

Jim Ballard (Frank)

Dove vedere “Lui non sarà più tuo” in tv e in streaming

Il film "Lui non sarà più tuo" va in onda oggi, sabato 20 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il lungometraggio è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

