"Ma che te ridi?!" con Valentina Persia, stasera in tv: le anticipazioni dello show

Arrivata alla significativa soglia dei cinquanta anni, Valentina Persia ci accompagna in un viaggio esilarante e riflessivo con il suo show "Ma che te ridi?!". Nel corso dello spettacolo, l'artista riflette sulla sua vita, facendo un bilancio del passato con un tocco di innata ironia: sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni dei suoi momenti vissuti. Anche se la vita è imprevedibile e non calcolabile, la Persia ci dimostra che la quotidianità può essere affrontata con un sorriso, indipendentemente dalle sfide.

Lo spettacolo mescola risate, balli, canti e momenti di riflessione, con un tocco di audacia che può sorprendere gli spettatori. La comica scherza sul fatto che, se i cinquanta anni le hanno dato così tanto, potrebbe addirittura sistemarsi e vantarsene. Questo discorso sul suo mezzo secolo di vita è anche un tributo ai suoi trent'anni di carriera sul palcoscenico, un tempo in cui non ha mai smesso di ridere e far sorridere il suo pubblico. Attraverso imitazioni, barzellette, canzoni e momenti di intimità, l'attrice ci ricorda il suo esordio televisivo e teatrale, mantenendo sempre viva la scintilla del divertimento.

Valentina Persia, attrice, comica e ballerina, è nota per la sua simpatia travolgente e la sua presenza scenica contagiosa. Il grande pubblico la conosce come un'istrionica cabarettista con la battuta sempre pronta. Il suo debutto televisivo risale al 1994 come concorrente nella trasmissione "La sai l’ultima?", diventando poi una presenza fissa nelle edizioni successive. Ha partecipato a varietà televisivi come "Ci vediamo su Rai Uno" con Paolo Limiti e "E io pago" con il gruppo del Bagaglino; ma ha anche intrapreso una carriera cinematografica, recitando sia per prodotti televisivi che cinematografici. Ha riscosso successo a teatro con commedie e spettacoli comici, tra cui "Single per scelta" e "Se quaranta mi dà tanto".

Nel 2021, Valentina si è classificata seconda, unica donna finalista, nell’edizione dell’Isola dei Famosi, mentre il successivo anno ha sorpreso il pubblico di Rai 1 con le sue imitazioni a "Tale e quale show", il celebre programma condotto da Carlo Conti. Dopo la partecipazione a "Only Fun", lo show comico sul canale Nove, nel 2024 Valentina si è avventurata in una esperienza culinaria. Insieme alla madre, è stata protagonista del programma "Le ricette di casa Persia - L'Abruzzo a modo mio" su Food Network, mostrando un lato diverso di sé ma sempre con il suo inconfondibile spirito.