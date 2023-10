Macondo con Camila Raznovich, da stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Ha inizio oggi, sabato 28 ottobre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, "Macondo", il nuovo programma sull'ambiente del sabato sera di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Quattro appuntamenti che raccontano la possibilità dell'uomo di convivere serenamente con la natura. Potrà un giorno esserci un pianeta con aria pulita e acqua limpida, dove l'essere umano combatte per salvaguardare la natura?

Macondo: anticipazioni del 28 ottobre 2023

Già conduttrice, dal 2014, di "Kilimangiaro", Camila Raznovich ribadisce il suo stretto contatto con format a tema natura. Macondo è il nome di un paese immaginario che fa da grande cornice al romanzo "Cent'anni di solitudine" (1967) di Gabriel Garcia Marquez, pienamente immerso nella foresta colombiana e lontano dal vivere contemporaneo. Un titolo emblematico, dunque, per il nuovo programma di Rai Cultura, capace di suggerirci le suggestioni alla base di questo progetto, composto da una prima edizione di quattro puntate.

Lo studio di "Macondo" è strutturato come una terra immaginaria, progettato con una realtà aumentata dedita ad accompagnare il telespettatore attraverso deserti, montagne, foreste e oceani. Il racconto è quello di un mondo che ci appare oggi utopico, dove l'uomo è armoniosamente a contatto con la natura e si batte per proteggere il pianeta: e di conseguenza fatto di mari puliti, aria rigeneratrice, rifiuti che si fanno risorse.

Le serate sono arricchite da reportage nazionali e internazionali che raccontano le storie di coloro che, quotidianamente, lottano per salvaguardare la natura. Ma vediamo anche alcuni luoghi del mondo già pienamente calati in contesti dove la natura prevale sulla società dei consumi, come ad esempio El Hierro (isola delle Canarie). In più, spazio Pea un docureality, interno al programma, sull’avventura di una giovane turista, inizialmente poco green, che vive per cinque giorni a impatto zero sulle Dolomiti Bellunesi.



Nel corso delle serate Camila Raznovich incontra personaggi famosi e scienziati che parlano di specifici temi ambientali. Presenza fissa dei quattro appuntamenti è il climatologo Luca Mercalli. Ad arricchire ulteriormente le serate si aggiungono i brevi filmati sul cambiamento climatico realizzati da Barbascura e Marco Spinelli e la musica della band toscana dei Gaudats Junk Band, che suona classici del rock e pop con i suoi strumenti fatti di scarti e riciclati.



Gli ospiti della prima puntata di "Macondo" sono: il fisico e premio Nobel Giorgio Parisi, il campione olimpico Jury Chechi e l’immunologa Antonella Viola. Il loro racconto verte sulle imprese di eroi dell’ambiente come i pescatori di Talamone e i "guardiani dei coralli" della Polinesia.

Dove vedere “Macondo” in tv e in streaming (28 ottobre)

La prima puntata di “Macondo” va in onda sabato 28 ottobre 2023 a partire dalle 21.45 su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.