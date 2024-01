"Mad in Italy", da stasera in tv lo show comico condotto da Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross: le anticipazioni

Parte oggi,lunedì 29 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 2, un nuovo show comico dal titolo "Mad in Italy" sorta di versione rinnovata e "nazionale" dello storico "Made in Sud". Condotta da Elisabetta Gregoraci e dal duo comico Gigi e Ross, la trasmissione si avvale di un nutrito cast di comici, che concentra volti già noti e nuovi volti della risata.

Mad in Italy: le anticipazioni

"Mad in Italy" approda su Rai 2 presentandosi come un fresco show comico, condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Stefano Palatresi. La trasmissione va in onda dall''Auditorium del Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, e garantisce al pubblico sei puntate di puro divertimento, in onda nel corso di altrettanti lunedì sera. Ciò che contraddistingue questo programma è l'interazione costante tra conduttori, comici e orchestra, il tutto eseguito rigorosamente dal vivo. Con un cast di oltre quaranta artisti provenienti da ogni parte d'Italia, il pubblico sarà intrattenuto con una varietà di sketch, musica, personaggi e monologhi, offrendo una prospettiva attuale e dinamica sulla comicità italiana.

Il titolo dello show, ovviamente, non suona del tutto nuovo al pubblico televisivo. Ebbene, "Mad in Italy" è infatti una versione rinnovata e ampliata di "Made in Sud"; ma, mentre quest'ultimo era incentrato principalmente sulla comicità proveniente dal Sud Italia, "Mad in Italy" si apre a una gamma più ampia di talenti comici, provenienti da tutta Italia. Il format non si discosta molto dallo storico show, anche se risultano d'obbligo alcune novità, per adattarsi in modo ideale ad una visione più inclusiva della comicità italiana.

Gigi e Ross, insieme ad Elisabetta Gregoraci, guidano il pubblico attraverso serate di risate e spettacolo. Già affiatati, grazie alle precedenti esperienze professionali, i tre conduttori portano freschezza e vivacità allo show. Il cast di comici, composto da più di quaranta artisti, offre una miscela di talenti consolidati e emergenti. Tra i nomi noti troviamo Vincenzo Albano, Mago Paris, Pablo e Pedro, Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Quartetto Cera e Laura Magni. Accanto a loro, spiccano nuovi talenti come Luce Pellicani, Omar Pirovano, Max Galligani, Max Samaritani e Marco Turano.

"Mad in Italy" vuole dunque segnare un nuovo capitolo nella comicità italiana, ampliando i suoi orizzonti, con uno sguardo attento ai cambiamenti culturali e ai trend del momento, offrendo una panoramica più completa della nuova comicità Made in Italy.

Oltre alla comicità, è d'obbligo evidenziare i momenti musicali curati da Stefano Palatresi e la sua orchestra. Da menzionare anche la scenografia scintillante e colorata, arricchita dai toni caldi del rosso e del fucsia, che contribuiscono a creare un'atmosfera che si sposa perfettamente con lo spirito vivace dello show.

Per partecipare come pubblico a "Mad in Italy", i telespettatori possono inviare una mail a madinitaly@rai.it.

Dove vedere “Mad in Italy” in tv e in streaming

La prima puntata di "Mad in Italy" va in onda lunedì 29 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

