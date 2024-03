Pechino Express, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: "Dura la lontananza dalle figlie, ma ci siamo rimesse per un periodo al centro"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Amiche e mamme. Hanno molto in comune Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky da giovedì 7 marzo. Le abbiamo incontrate all'aeroporto di Milano Linate, dove si è svolta la conferenza stampa, e ci hanno parlato di questa straordinaria avventura.

Sportive e allenatissime, sulla carta sono tra le favorite. L'ostacolo più grande, però, non è stata tanto la fatica quanto la lontananza dalle figlie. Jamie, la figlia tredicenne di Maddalena Corvaglia, non l'ha presa subito bene: "All'inizio non era contenta - ha spiegato a Today la showgirl - poi però ha fatto bene a tutti. Ha fatto bene a me perché era la prima volta che trascorrevo un po' di tempo senza di lei, ha fatto bene al suo papà, a lei. Ha fortificato tutti". Barbara Petrillo ne ha due: "La più grande ha preso la scelta a cuor leggero, capisce di più il nostro lavoro. La piccola il giorno prima della partenza mi ha chiesto chi mi avesse chiamato per questo lavoro, le ho spiegato tutto e mi fa: 'Perché non hai detto di no?'. È stata una coltellata".

Maddalena Corvaglia ha detto ancora: "Per me è stato difficile tutto il pre, pensare di lasciarla. Il momento peggiore è stato quando c'era lei con mio fratello e il cagnolino che mi salutavano, è stato difficilissimo. Nel momento in cui siamo partite mi sono concentrata su quello. Chiaro poi che era dilaniante non sapere di lei, cosa facesse, come andasse la scuola, ma sapevo che stava bene". Anche per Barbara Petrillo è stato lo stesso, ma ha aggiunto: "Entrambe siamo molto presenti con le nostre bambine, è stato uno strappo. Una volta lì però l'abbiamo presa come opportunità per rimetterci per un periodo al centro della nostra vita". E alla fine un appello: "La cosa che ci è mancata di meno è stata la chat delle mamme. Con tutto l'amore per le mamme, ma a volte sono un po' prolisse. Anzi, un consiglio: se una scrive qualcosa, non rispondete 'sì', 'no', non c'è bisogno. Cogliamo l'occasione per dire questa cosa".

Pechino Express è uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in onda tutti i giovedì su Sky, in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand.