Lutto a Made in Sud, è morto Frank Carpentieri: il dj e musicista aveva 47 anni

Frank Carpentieri è morto. Il musicista e dj del programma di Rai2 Made in Sud si è spento a soli 47 anni a causa di un cancro. L'artista era ricoverato dallo scorso inverno all'ospedale Monaldi di Napoli e tanti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, come i calciatori del Napoli, che negli ultimi tempo gli hanno scritto per dargli conforto. Fino alla tragica notizia di oggi, commentata con tristezza, tra gli altri, anche da Clementino.

Al suo attivo Frank Carpentieri ha vantato collaborazioni con Alessandro Siani, sui grande amico, con Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Subsonica e Rocco Hunt. Quanche tempo fa lui stesso aveva rivolto il suo grazie via social alle persone che gli stavano accanto durante la degenza: "Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine", avava scritto, "Un grazie anche alla Società Calcio Napoli nella figura di Edo de Laurentiis e ai calciatori tutti, per avermi dimostrato la loro vicinanza. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita. Il vostro Frank Carpentieri".

Chi era Frank Carpentieri: la carriera

Classe 1976 e originario di Napoli, Francesco Carpentieri, in arte Frank Carpentieri, era un musicista, autore di sigle televisive e dj. Appassionato di musica sin da quando aveva nove anni, ha composto la sigla dello show comico di Rai 2 Made in Sud. Diverse le collaborazioni nel mondo della tv e del teatro: Tribbù, su Raidue, musiche e testi dello spettacolo teatrale "Zazzarazà" al Teatro Augusteo di Napoli, una piccola parte ne "Il principe abusivo" interpretato e diretto da Alessandro Siani. Proprio questa sera, al Teatro Cilea di Napoli, era previsto lo spettacolo "Frank Carpentieri: Brothers & Sisters" al quale il dj avrebbe dovuto partecipare con tanti artisti, e amici, della scena napoletana. A lui oggi il teatro ha rivolto il suo messaggio di addio.