"Mai Stati Uniti", stasera in tv il film dei Vanzina: trama e cast

La prima serata di Rai 3 propone oggi, 1 luglio, a partire dalle 21.20, il il film "Mai Stati Uniti". Interpretato da un cast che comprende Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini, la pellicola diretta da Carlo Vanzina - da lui sceneggiata insieme al fratello Enrico - racconta la storia di cinque persone che, sorprendentemente, si scoprono fratelli.

"Mai Stati Uniti", trama e cast del film

Il film racconta le vicende di cinque individui, apparentemente senza nulla in comune, le cui vite sono destinate a intrecciarsi in maniera sorprendente. Antonio è un cameriere la cui vita è stata devastata dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo, una passione che gli ha portato solo rovine e disperazione. Angela è una segretaria single, perennemente afflitta da ansia e attacchi di panico, che le rendono difficile affrontare la quotidianità. Nino, un tempo un abile meccanico, è ora un uomo divorziato e disoccupato, che cerca di dare un senso a una vita ormai allo sbando. Carmen vive nella superficialità: precaria nel lavoro e votata esclusivamente allo shopping e all'apparenza, trascorre i suoi giorni cercando di mantenere un'immagine scintillante. E poi c'è Michele, un giovane ingenuo cresciuto in uno zoo, lontano dalle complessità della vita sociale. Questi cinque personaggi non si conoscono e non hanno alcun legame apparente, se non numerosi problemi personali; ma le loro strade si incrociano grazie a un notaio e a un destino beffardo. Scoprono di essere fratelli, figli di un padre che non hanno mai incontrato e di cui ignoravano completamente l'esistenza. La rivelazione li lascia sbigottiti: non solo sono imparentati, ma ora sono uniti da un'eredità inaspettata. Per poter incassare questa eredità, devono intraprendere un viaggio negli Stati Uniti d'America, per portare le ceneri del padre e spargerle in un lago in Arizona.

Carlo ed Enrico Vanzina avevano, in passato, già ambientiamo due film negli Stati Uniti d'America: il primo, "Vacanze in America", negli anni '80 e "Sognando la California" nei '90. Tutti riconducibili al genere on the road, "Mai Stati Uniti" è, secondo le intenzioni dei Vanzina, un film comico corale, che vuole affrontare un argomento importante: il senso della famiglia, anche quando questa è formata da perfetti sconosciuti.

Il regista Carlo Vanzina dirige per l'occasione un ricco cast che comprende (attori e ruoli):

Vincenzo Salemme (Antonio)

Ambra Angiolini (Angela)

Ricky Memphis (Nino)

Anna Foglietta (Carmen)

Giovanni Vernia (Michele)

Maurizio Mattioli (Oreste Bracchi)

Andrea Pittorino (Roby)

Paolo Bessegato (notaio Garbarino)

Daniela Piperno (psicanalista)

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming

Il film "Mai Stati Uniti" va in onda oggi, lunedì 1 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

