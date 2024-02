"Màkari", stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, domenica 18 febbraio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, la terza stagione di “Màkari”, la serie televisiva con Claudio Gioè tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Quattro nuovi appuntamenti che vedono il protagonista, Saverio Lamanna, insieme a Suleima e al fidato Piccionello, affrontare nuovi intricati casi di omicidio. Si parte con la sorprendente irruzione in scena di due ex fidanzate di Lamanna.

Màkari 3 – Anticipazioni prima puntata

La prima puntata stagionale di "Makari" ha come titolo "Il fatto viene dopo e" si apre con un colpo di scena: due ex fidanzate di Saverio, Antonia e Serena, fanno improvvisamente ritorno nel suo presente, portando con sé non solo i ricordi del passato, ma anche un'antica rivalità che sembrava ormai sepolta. La situazione si complica ulteriormente quando emerge una nuova controversia legata a una banale lite tra i figli delle due ex compagne di Saverio, ma che in realtà rievoca le tensioni mai del tutto sopite tra Antonia e Serena, entrambe ancora legate al passato sentimentale con Saverio.

Il protagonista si ritrova così coinvolto in un intricato intreccio di eventi, chiamato a mediare tra le due donne e cercare di riappacificare le acque agitate dai vecchi rancori. Tuttavia, i suoi sforzi sembrano vani quando, inaspettatamente, il marito di una delle ex fidanzate viene trovato morto, vittima di un omicidio misterioso.

Con il peso della responsabilità che si fa sempre più grande, Saverio si trova ora di fronte a un enigma ancora più intricato e pericoloso: deve fare luce sulla verità dietro a questo delitto, risolvendo un caso che ha radici nel passato e che coinvolge persone a lui care.

Ma non è tutto: la vita di Saverio subisce un'ulteriore svolta con l'introduzione di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, che entrano a far parte del suo circolo sociale. Amici o qualcosa di più? La loro presenza agita ulteriormente le acque già turbolente della sua esistenza. Anche Piccionello, il fedele compagno di Saverio, si trova ad affrontare nuove sfide e opportunità, aprendo una nuova pagina nella sua vita. I conflitti del passato si intrecciano dunque con gli eventi del presente, creando fin dal principio un avvincente intreccio narrativo.

Tratta dalle opere letterarie di Gaetano Savatteri, la terza stagione di “Màkari” è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Per questa stagione i registi Monica Vullo e Riccardo Mosca hanno diretto Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr.

Dove vedere Màkari 3 in tv e in streaming (dal 18 febbraio 2024)

La prima puntata della terza stagione di "Màkari" va in onda in prima tv oggi, 18 febbraio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

