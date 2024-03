Màkari 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, domenica 10 marzo, a partire dalle 21.25 su Rai 1, la terza stagione di “Màkari”, la serie interpretata da Claudio Gioè e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri . In onda oggi, domenica marzo 2024, dalle 21.25 su , la puntata vede Saverio Lamanna e Piccionello alle prese con un soggiorno rilassante in un lussuoso centro termale. Ma la magia dura ben poco: qualcuno vuole uccidere la co-proprietaria del centro.

Màkari 3 – Anticipazioni ultima puntata

La terza stagione di"Màkari" si conclude questa sera con una puntata dal titolo "La segreta alchimia". Saverio, con uno stato d'animo depresso dopo una serie di sfortunati eventi, viene coinvolto da un entusiasta Piccionello nel suo soggiorno alla Segreta Alchimia, un lussuoso centro termale. Inizialmente titubante, Lamanna alla fine accetta l'invito: preoccupato per il suo amico e desideroso di sostenerlo, Piccionello spera che l'amico possa trarne beneficio. Entrambi, comunque, sono attratti dall'idea di trascorrere del tempo in un luogo così magnifico.

Purtroppo la gioia del soggiorno viene interrotta da una terribile tragedia: Carolina Torre, co-proprietaria del centro termale insieme al marito, viene trovata in una pozza di sangue, priva di sensi. Fortunatamente la donna respira ancora, ma è caduta in coma. Inizialmente sembra un incidente, ma Saverio sospetta che dietro l'accaduto si nasconda qualcosa di più sinistro, e decide di indagare insieme a Piccionello.

Durante le ricerche emergono molteplici segreti che si celano dietro la facciata luminosa della Segreta Alchimia. I due amici chiamano in causa nelle indagini Danilo Rizzo, il marito di Carolina, alcuni dipendenti del centro, tra cui la seducente Stella, e altri personaggi misteriosi. Per arricchire ancor di più la situazione, Piccionello, con l'aiuto di Azrah, fa giungere al centro termale anche Suleima.

Tratta dalle opere letterarie di Gaetano Savatteri, la terza stagione di “Màkari” è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Per questa stagione i registi Monica Vullo e Riccardo Mosca hanno diretto Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr.

Dove vedere Màkari 3 in tv e in streaming (10 marzo 2024)

La quarta e ultima puntata della terza stagione di "Màkari" va in onda in prima tv oggi, 10 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre la possibilità di vederli sia in live streaming che on demand.

