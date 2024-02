"Màkari", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Si rinnova oggi, domenica 25 febbraio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, l'appuntamento con la terza stagione di “Màkari”, la serie televisiva con Claudio Gioè tratta dai lavori letterari di Gaetano Savatteri. Saverio modera una conferenza a Gibellina ma l'organizzatore dell'evento muore. Il passato torna inesorabilmente a galla. radici nel passato.

Màkari 3 – Anticipazioni seconda puntata

Nella punta della scorsa settimana abbiamo visto la vita di Saverio complicata dall'arrivo di due ex fidanzate, Antonia e Serena, con cui ha avuto storie turbolente in passato. Antonia e il marito sono coinvolti in un imbroglio finanziario, che porta alla morte dell'uomo, Bernardo, sospettato di un omicidio legato a un debito di gioco. Saverio e Michela scoprono poi la verità sulle attività segrete di Bernardo, mentre Peppe si trova coinvolto in una relazione con implicazioni oscure.

In onda questa sera, la seconda puntata stagionale ha come titolo "Il fatto viene dopo". Saverio viene chiamato a fare da moderatore a una conferenza di grande importanza a Gibellina, una località che nel 1968 fu travolta da un terribile terremoto. La ricostruzione di Gibellina è stata concepita come un grande sogno di rinascita, e per questo evento sono stati invitati quattro gibellinesi che, da bambini, furono costretti a emigrare all'estero a causa di quella disgrazia. Questo incontro mira a tentare di ricostruire i legami che furono drammaticamente spezzati dal sisma. Ma qualcosa va subito storto: moderata da Saverio, la conferenza viene interrotta in modo brusco da un alterco inatteso, e poco dopo viene ucciso Leone Curatolo, il principale organizzatore dell'evento. Saverio e Piccionello si trovano così coinvolti in un mistero che affonda le sue radici nella tragedia passata, un intrigo fatto di vite spezzate e antichi rancori. Questo enigma sembra avere al centro proprio quei quattro figli di Gibellina tornati nel loro paese natio dopo tanti anni. Come si comporterà Saverio per fare chiarezza in una vicenda tanto ingarbugliata?

Tratta dalle opere letterarie di Gaetano Savatteri, la terza stagione di “Màkari” è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Per questa stagione i registi Monica Vullo e Riccardo Mosca hanno diretto Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr.

Dove vedere Màkari 3 in tv e in streaming (dal 18 febbraio 2024)

La seconda puntata della terza stagione di "Màkari" va in onda in prima tv oggi, 25 febbraio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV