"Màkari", stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con “Màkari”, la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. In onda oggi, domenica 3 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1, la puntata mette il protagonista Saverio (Claudio Gioè) al cospetto di un caso molto complicato: Nino, ex fidanzato di Marilù, viene trovato senza vita: inizialmente sarà proprio la donna a essere accusata di omicidio.

Màkari 3 – Anticipazioni terza puntata

La puntata di questa sera ha come titolo "Tutti i libri del mondo" e segue Marilù e il suo ex compagno, Nino Ardente, che nonostante la fine della loro storia d'amore mantengono un forte legame di amicizia nel corso degli anni. L'uomo, un tempo un affermato editore, ha perso tutto e ora si guadagna da vivere vendendo libri usati per strada. Nonostante le difficoltà, Marilù prova un profondo affetto per lui e cerca costantemente di offrirgli supporto, nonostante il suo orgoglio possa essere un ostacolo. Ma un tragico evento sconvolge la vita di Marilù: durante una visita a Nino, lo trova morto, vittima di un brutale omicidio nella sua auto.

La morte di Nino getta Marilù in uno stato di shock e di dolore profondo. Inizialmente, il vicequestore Randone sospetta proprio di lei, complicando non poco la situazione. Saverio e Piccionello si impegnano al massimo per scagionare la loro amica da ogni accusa, ma si trovano di fronte a un'indagine intricata, dove i conflitti familiari di Nino si intrecciano con il suo passato da editore fallito.

Su altri fronti, la relazione tra Saverio e Suleima è messa alla prova a causa di Michela e Giulio, il che porta a cambiamenti significativi. I problemi aumentano ancora quando giungono in visita i genitori di Suleima: Alfonso, il padre, si rivela essere una figura difficile e poco benevola nei confronti del protagonista.

Tratta dalle opere letterarie di Gaetano Savatteri, la terza stagione di “Màkari” è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Per questa stagione i registi Monica Vullo e Riccardo Mosca hanno diretto Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr.

Dove vedere Màkari 3 in tv e in streaming (3 marzo 2024)

La seconda puntata della terza stagione di "Màkari" va in onda in prima tv oggi, 3 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV