Malgioglio sbotta contro suor Cristina: "Cantò 'Like a vergin' con il velo, a Tale e Quale voleva decidere lei"

C'è gente che per entrare a Tale e Quale Show venderebbe l'anima al diavolo. Appunto, forse, fa così rumore il 'no' di Cristina Scuccia - ex suor Cristina - al varietà di Rai1. La vincitrice di The Voice nel 2014 era già stata annunciata da Carlo Conti nel cast di questa edizione, ma il colpo di coda era inaspettatamente dietro l'angolo.

L'ex religiosa, come ha fatto sapere il conduttore, ha posto una serie di condizioni durante le trattative. Paletti tutt'altro che morbidi. "Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via" ha spiegato il padrone di casa quando ha comunicato il suo forfait, e a mettere oggi il carico da undici in conferenza stampa è stato Cristiano Malgioglio. "Non me ne frega niente che non c'è suor Cristina. Preferisco Jo Squillo" ha tuonato, dando il suo personale benvenuto all'icona anni '80 - chiamata al posto della Scuccia - che ai microfoni di Today ha poi ironizzato: "Una squillo al posto di una suora non è male. Meno moralizzante, ma sicuramente più spirituale".

Incalzato dai giornalisti, Malgioglio ha spiegato il suo dissapore nei confronti dell'ex suora: "Voleva scegliere lei i personaggi. Fai The Voice con il velo e vai a cantare 'Like a Vergin' di Madonna. Bah... Poteva cantare 'Tintarella di luna' in quel periodo allora, che ne so. Con tutto il rispetto per Mina. O poteva cantare 'Finché la barca va'. 'Like a vergin' vestita con un velo mi è sembrata una cosa molto eccessiva, oltretutto sarebbe stato meglio leggersi magari il testo per capire cosa raccontasse la canzone. È questa la cosa che mi ha fatto molto arrabbiare. Qui ci sono persone e autoti che lavorano, penso che gli artisti che abbiamo davanti oggi non hanno avuto tutte queste pretese - ha continuato il paroliere, nella giuria del programma per il terzo anno consecutivo - Voleva fare personaggi che piacessero a lei, ma questo è un format dove ci sono autori che decidono quale personaggio fare. Detto questo, poi faremo pace".