Mammucari, lo sfogo a Domenica in su Ballando: "Non mi diverto più, resto perché ho un contratto"

Teo Mammucari senza filtri oggi a Domenica In. Reduce dall'ennesima lite con Selvaggia Lucarelli - a cui ha chiesto scusa - nella puntata di ieri di Ballando con le stelle, lo showman si è aperto con Mara Venier: "Pensavo fosse lo show per me, invece mi sono stancato. Non mi diverto più".

La padrona di casa ha provato a incoraggiarlo, ma lui è inamovibile. "Ero arrivato con tanta voglia di fare" ha spiegato, parlando poi delle continue tensioni con la Lucarelli: "Prima che iniziasse il programma, di me disse in un'intervista che dovevo andare allo show dei record come uomo più antipatico del monto. Era una battuta? Ok. Poi è venuta qui dopo la prima puntata - ha continuato a dire alla conduttrice - tu hai detto: 'Visto? Teo sta esplodendo'. E fa: 'Magari esplode'. Se avessi detto io a una donna una cosa del genere sarebbe successo il panico. Lo so che quella roba là funziona per lei, ma non fa bene al format. Cerco di dare un contributo al programma, ma dopo un po' mi passa. Dalla prossima puntata allora divento Lorenzo Tano".

Le critiche di Mammucari sono state chiare: "Sono arrivato a un punto in cui diventa tutto faticoso. Se il programma prevede questo, che si deve sempre litigare, io non ho più voglia - ha precisato - Non si può litigare tutte le volte, una volta lasciatemi stare e fatemi fare il mio show. Una volta. Bisogna divertirsi e attaccarsi, se ci attacchiamo e basta non è intelligente. Finiscono i matrimoni così". Insomma, per Teo Mammucari non ci sarebbe più lo spirito giusto per andare avanti, ma questo non è comunque un addio al programma: "Ho un contratto, non me ne posso andare. Io amo Milly, ci proverò, ma è difficile. Non trovo chi sa giocare e conosce lo spettacolo. Ho 5 persone davanti che hanno un altro bagaglio". Infine, però, la promessa a Mara: "Sabato riparto come sempre".

Continua a leggere su Today...