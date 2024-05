"Mancino naturale", il film con Claudia Gerini stasera in tv: trama e cast

Va in onda oggi, 29 maggio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, il film "Mancino naturale". Mescolando toni drammatici a momenti più leggeri, la pellicola vuole restituire una riflessione profonda sull'amore, i sacrifici e le relazioni familiari. La performance di Claudia Gerini, supportata dal giovane Alessio Perinelli, rende intensa e coinvolgente questa storia incentrata su una madre combattiva.

Mancino naturale: la trama

Isabella conduce una vita umile in un quartiere popolare di Latina. La sua quotidianità è segnata dalla solitudine e dalle difficoltà economiche, acuite dalla morte del marito avvenuta tre anni prima. Rimasta sola con il figlio Paolo, di 12 anni, Isabella cerca di tirare avanti, affrontando le sfide della vita. Paolo, che porta il nome in onore del famoso calciatore Paolo Rossi, eroe del padre, mostra un talento eccezionale per il calcio, specialmente con il suo piede sinistro. Sin dalla morte del marito, Isabella si è fissata l'obiettivo di trasformare Paolo in un calciatore professionista. Questa ossessione la spinge a mettere da parte le sue ambizioni e a dedicarsi interamente al sogno calcistico del figlio. La possibilità di un futuro migliore sembra a portata di mano quando Isabella scopre l’esistenza di un torneo prestigioso che potrebbe catapultare Paolo sotto l’occhio attento dei migliori talent scout italiani. Determinata a non lasciarsi sfuggire questa opportunità, la donna si lancia in una frenetica ricerca per assicurarsi che il figlio possa partecipare. Nel suo percorso, Isabella si imbatte in individui senza scrupoli che approfittano della sua disperazione e del suo desiderio di offrire un futuro brillante a Paolo.La situazione è resa ancora più complicata da un fantasma del passato di Isabella, un segreto mai risolto che continua a tormentarla e a influenzare le sue decisioni. Il giovane, dal canto suo, sente il peso delle aspettative materne. Non vuole deludere Isabella e cerca di dare il massimo in campo, ma la pressione costante comincia a mettere a dura prova il loro rapporto.

Presentato in anteprima alla festa del Cinema di Roma, nel 2021, "Mancino naturale" è una commedia drammatica, che segue le sfide e le dinamiche di una madre determinata e di suo figlio in un ambiente sportivo. Il film descrive innanzitutto la complessità del legame tra madre e figlio, mostrando come la pressione delle aspettative possa mettere a dura prova la loro relazione. A spiccare è l'attrice protagonista, Claudia Gerini, che interpreta Isabella con una naturalezza e una profondità che rendono il personaggio estremamente realistico e complesso, una donna forte e risoluta, ma anche profondamente umana e piena di rimpianti. In molti hanno fatto notare dei legami tra la trama di "Bellissima", capolavoro di Luchino Visconti, dove una madre, interpretata da Anna Magnani, fa di tutto per realizzare il sogno di sua figlia di diventare un'attrice. Allo stesso modo, Isabella lotta per il futuro di Paolo, portando avanti un sogno che è tanto il suo quanto quello che crede sarebbe stato del marito.

Cast e personaggi

Diretto da Salvatore Allocca, il cast del film è così formato (attori e rispettivi ruoli):

Claudia Gerini (Isabella)

Francesco Colella (Fabrizio)

Massimo Ranieri (Marcello D'Apporto)

Katia Ricciarelli (Maria)

Alessio Perinelli (Paolo)

Alessandro Bressanello (Gerardo)

Siria Simeoni (Valeria)

Francesca De Martini (insegnante)

Luciano Scarpa (Vittorio)

Federico Tocci (genitore sugli spalti)

Luca Bastianello (direttore banca)

Stefano Scandaletti (Mario)

Dove vedere "Mancino naturale" in tv e in streaming

Il film "Mancino naturale" va in onda mercoledì 29 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV