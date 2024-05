Maionchi vs Ferro, Fiorello commenta la lite e lancia un messaggio a entrambi: le parole a Viva Rai2

La lite a distanza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro è entrata anche nei temi della puntata del venerdì di Viva Rai2. Le accuse di ingratitudine della discografica, partite dalla sua intervista a Belve e proseguite con le varie repliche del cantante, hanno scatenato una ridda di commenti a cui è seguita anche la versione del marito di Maionchi, Alberto Salerno, pronto a smentire la versione secondo cui lui e la moglie avrebbero impedito a Ferro di dirsi omosessuale all'inizio della sua carriera. Insomma, tra tag e messaggi diretti inviati via social, il botta e risposta tra i due ex amici si è consumato a distanza, dettaglio che è stato colto da Fiorello durante il suo show mattutino.

"Ecco i titoli dei giornali: ‘La versione di Mara, i miei erano solo consigli in buona fede’, ‘Mara ha una memoria di Ferro’, tutti i titoli su questo" ha esordito lo showman prima di lanciare un messaggio a entrambi con la consueta ironia: "Mara, Tiziano, chiamatevi! Perché parlarsi tramite giornali? Io ho degli amici che hanno una compagnia telefonica e vi possono fare una buona tariffa You and Me". Alle sue parole è seguita la dedica di Sere Nere ai due, in una versione inedita.

Dopo aver espresso la sua amarezza per le affermazioni che Mara Maionchi ha rilasciato a Belve contro di lui, Tiziano Ferro ha condiviso un articolo in cui si parlava della ex discografica come di un "lupo cattivo" che gli avrebbe impedito di dirsi omosessuale. La risposta della discografica non è tardata ad arrivare: "Qualcuno ha odiosamente avanzato l'ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l'altro, reputo che la libertà e l'autodeterminazione siano sacre". Quanto all'accusa secondo cui lei e il marito avrebbero spinto l'artista allora giovanissimo a dimagrire: "Pesava 111 chili e gli ho detto che doveva dimagrire perché a vent'anni non poteva pesare così tanto, era una situazione malata", ha argomentato Alberto Salerno: "Noi lo abbiamo portato anche da un dietologo, un professore di primo livello che lo ha aiutato e poi lui si è messo anche a dieta. Al di là del lavoro era una cosa che lui doveva fare per sé stesso e pesare 111 chili non andava bene, io l'ho fatto per la sua salute".