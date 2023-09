Mara Venier tende la mano a Barbara d'Urso: "L'ho già invitata a Domenica In"

Mara Venier ha presentato questa mattina nella sede Rai di viale Mazzini la nuova stagione di Domenica In, al via il 17 settembre. Più spazio alla cronaca e all'attualità, ma non mancherà ovviamente l'intrattenimento, oltre alle sue consuete interviste.

Carlo Verdone e Matteo Garrone saranno i primi, ma a margine della conferenza stampa la conduttrice ha fatto un'altra rivelazione bomba. "Ci sarà Barbara d'Urso?" le hanno chiesto, e lei ha risposto senza pensarci un attimo: "Magari! L'ho invitata, certo. Il suo contratto scade a dicembre (con Mediaset, ndr) ed è probabile che ci sia. Spero che accetti il mio invito, mi piacerebbe molto. Potrebbe venire già a gennaio".

L'invito a Domenica In è un bel gesto di amicizia da parte di Mara Venier, che permetterà così a Barbara d'Urso di dire la sua e, perché no, prendersi anche una rivincita dopo il benservito ricevuto da Mediaset. E se questo avviene sulla rete concorrente, tanto di guadagnato. D'Urso - che ora si trova a Londra per studiare inglese - non ha ancora parlato in tv di quanto accaduto e la sua intervista si preannuncia infuocata.