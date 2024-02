Mara Venier e la "puntata difficile": il commento che non è passato inosservato

"Abbiamo finito quanta puntata per me bellissima emozionante ma difficilissima, sono però felice di aver portato questi artisti meravigliosi in televisione, loro spesso vengono dimenticati ed è ingiusto. Noi ci vediamo la prossima domenica da Sanremo dalle 14 alle 20 con tutti i cantanti del festival. Ciao".

I saluti sono stati fatti mentre di fronte a lei era ancora salute Maria Sole Tognazzi, la regista che stava presentando il suo ultimo film '10 minuti'. Mara forse pensava di non avere più il microfono aperto e così ha dichiarato: "Se lo chiedi a me vorrei andare a riposarmi". Un commento mai fatto prima dalla conduttrice e che lascia intendere quanto questa diretta sia stata pesante per lei.

Oggettivamente non sono stati pochi i momenti che hanno portato a situazioni complesse, gli ospiti era molti e alcuni di loro erano anziani. In particolare i momenti con Tony Dallara hanno creato attimi di tensione tanto che la conduttrice lo ha interrotto per ben tre volte mentre si stava esibendo