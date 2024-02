Domenica In, la frecciata di Mara Venier dopo le polemiche: "Qui si può dire tutto!" (video)

Puntata attesissima quella di Domenica In in onda oggi, 18 febbraio 2024, la prima dopo le polemiche nate durante lo speciale di Sanremo e proseguite per tutta la settimana. Attesa soprattutto per un possibile commento in diretta di Mara Venier riguardo alle critiche da cui è stata investita per l'ormai famoso comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio letto nell'ultimo appuntamento del programma e per l'interruzione di Dargen D'Amico sul tema dei migranti

Ma se nessun discorso o commento esplicito è stato fatto da parte della conduttrice, un riferimento indiretto ma molto ben chiaro nel suo significato è arrivato durante l'intervista a Nek e Francesco Renga, ospiti dopo la loro esperienza a Sanremo. La battuta è arrivata quando Renga ha ricordato i suoi esordi come cantante: "Avevo una giacca ocra pesantissima, sudavo come una bestia", ha commentato guardando delle sue vecchie foto: "Guarda i capelli, ce li avevo lunghi fino... al sedere, si può dire?". Ed è stato allora che Mara ha esclamato: "Qui si può dire tutto!". Forti gli applausi e le risate del pubblico mentre l'orchestra ha sottolineato il momento con uno stacco musicale. "Me l'hai servita sul piatto d'argento", ha aggiunto ancora la conduttrice ridendo, come a voler ancora una volta respingere le accuse di censura che le sono state rivolte.

Ma i riferimenti sono proseguiti anche dopo, quando Renga è tornato sulla scommessa che fece con il suo discografico di allora: se fosse riuscito a entrare a Sanremo, lui avrebbe tagliato i capelli. "Volevo lottare contro il sistema" ha ammesso il cantante; pronta, ancora, la conduttrice: "Dillo... Dillo!", ha esortato. "E prima di andare mi sono tagliato i capelli... Li avevo che mi arrivavano al cu*o!", ha concluso allora Renga. Ancora, un'altra velata battutina è arrivata mentre Nek raccontava del suo rapporto con Maurizio Costanzo, autore della canzone "Se Telefonando" che gli ha portato tanto successo. Nel momento in cui il cantante cui parlava, Mara voleva aggiungere qualcosa, ma si è bloccata subito: "Puoi fare e dire quello che vuoi, non voglio interromperti sennò dicono 'non lo fa parlare'". Anche qui risate in studio per un riferimento sottile che non è passato inosservato.