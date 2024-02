Mara Venier rompe il silenzio sul comunicato Rai letto a Domenica In: "Ho sbagliato"

Sono passate tre settimane dalla puntata di Domenica In in cui Mara Venier si fece portavoce delle parole dell'ad Rai Roberto Sergio a sostegno del governo d'Israele, prendendo le distanze da quel "stop al genocidio" pronunciato da Ghali sul palco di Sanremo. Sull'argomento tanto si è detto e tanto si è commentato in questo periodo e sul tema adesso è tornata a parlare la stessa conduttrice ammettendo lo sbaglio di aver letto quella nota in diretta.

Dopo la bufera da cui è stata investita per quell'episodio, Mara Venier ha rilasciato un'intervista per esprimere tutto il suo dolore per l'accaduto e per gli insulti ricevuti. La conduttrice non ha ancora riaperto la possibilità di commentare le proprie foto su Instagram, ma in una pagina social si è tornati sul tema che la riguarda ed è stato lì che ha ammesso la sua colpa. "Nessuno ha capito che il dispaccio [la comunicazione, ndr] Rai poteva leggerlo, è il ‘condividiamo tutti’ che non doveva dire e doveva scusarsi con chi non la pensa così", ha osservato un utente riferendosi alla chiosa di Venier dopo la lettura della nota. È stato allora che Mara Venier ha risposto ammettendo di non aver letto prima quanto le era stato indicato di dire: "Infatti ho sbagliato, ma non avevo mai letto cosa c'era scritto e mi hanno detto che era un comunicato pacifico. Da questo il mio ‘condividiamo tutti’. È stato sbagliato leggerlo! Buona giornata" il commento di Mara ripreso dall'account Instagram di Trash Italiano.