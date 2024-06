Mara Venier, l'annuncio a poche ore dalla fine di Domenica In

L'emozione per aver superato, dal '94 a oggi, le 500 puntate al timone di Domenica In, le lacrime per quella che è stata "l'edizione più difficile", la gratitudine nei confronti di chi le è stato vicino e l'appuntamento al prossimo anno. Così Mara Venier ha concluso ieri un'altra stagione di Domenica In, salutando con grande affetto il suo pubblico.

Dopo l'ultima puntata la festa in studio con tutta la squadra di lavoro, per poi tornare a casa dal marito e lasciarsi coccolare dalla famiglia, che adesso potrà finalmente godersi per un paio di mesi, prima di ritornare in tv. La conduttrice sarà infatti a Domenica In anche il prossimo anno, al contrario di quello che aveva detto a inizio stagione.

Stamattina, però, ha fatto un annuncio a Tg1 Mattina Estate, dove ha tirato le somme di questa edizione e parlato anche del suo futuro: "Vorrei che la prossima Domenica In fosse una Domenica In della condivisione. Sicuramente sarà l'ultimo anno mio perché non posso arrivare col bastone". "Vediamo, non lo diciamo troppo presto" ha replicato sorridendo Giorgia Cardinaletti, ma la conduttrice è stata categorica: "No, no. Guarda lo dico sempre ma stavolta sarà così".