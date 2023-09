Mara Venier torna in tv e trattiene le lacrime: "La pensione è rimandata ma prima o poi mi tocca"

"Sono ancora qua". È così che Mara Venier dà il via alla nuova edizione di Domenica In e l'ultima che la vedrà nei panni da conduttrice. L'emozione le si legge in viso e le lacrime sono pronte a sgorgare ma Mara, che 30 anni fa, dava il via alla sua Domenica In, sa bene come trattenerle e come gestire l'emozione della diretta. Il primo pensiero va al suo pubblico, quel pubblico che non l'ha mai abbadonata, come ci tiene a sottolineare la stessa Mara e con cui negli anni ha stretto un rapporto di grande amore e fiducia. Così, la veneziana più famosa d'Italia, ha rimandato la pensione e accolto tutti nella sua casa televisiva, quella di Domenica In, per un nuovo anno di intrattenimento, interviste, cronaca e tanto divertimento.

"Sono ancora qua, la pensione è rimandata (di un po'), è vero? - ha esordito Mara Venier nella sua prima puntata di Domenica In, prima dell'abbandono del programma -. Ma prima o poi mi tocca. Siamo ancora qua e io sono ancora qua per voi, per farvi compagnia per farvi passare qualche ora in queste domeniche pomeriggio. Siamo sempre qua per voi, per il pubblico.

Un ingresso trionfale e calorosissimo per Mara, sia dalle persone in studio ma anche da quelle a casa che continuano a fare il tifo per lei e per la sua conduzione sempre pulita, geuina e simpaticissima. E così Mara festeggia non solo la sua ultima Domenica In ma anche i 30 anni del programma che lei ha condotto per ben 15 volte.

"Ques'tanno sono 30 anni da quando ho iniziato la mia Domenica In - dice Mara in diretta -. E il pubblico non mi ha mai abbandonata".

E ora, è tempo di dare inizio allo show.