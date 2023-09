Mara Venier pronta per l'ultima Domenica In: "Lascio per mio marito, la vita ti mette davanti la realtà all'improvviso"

Mara Venier da record. Trent'anni fa la sua prima conduzione di Domenica In, ora la quindicesima. Nessuno come lei (neanche Baudo, ndr). "Non mi vedo da nessun'altra parte" ha detto stamattina in conferenza stampa, nella sede Rai di viale Mazzini, per la presentazione della nuova stagione, al via dal 17 settembre. Stavolta però è davvero l'ultima: "Ormai non mi crede più nessuno, ma questo è l'ultimo anno".

La conduttrice è arrivata a una consapevolezza ben precisa che l'ha portata a prendere la decisione di fermarsi: "Quest'anno avevo deciso di non fare Domenica In, ero convinta, ma poi la tentazione è troppo forte. Domenica In è il mio tallone d'Achille, mi ha dato tutto e non so dire di no. Però sinceramente, e lo dico con grande tranquillità, credo che a un certo punto sia giusto mollare. Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno e non credo tornerò indietro". Dietro alla sua scelta il marito e la necessità di dedicargli più tempo: "Domenica In è molto impegnativa, lavoro per 10 mesi tutti i giorni e andando avanti credo sia giusto dedicare più tempo alle persone che amo, in questo caso a mio marito. Ci sono periodi in cui va a Santo Domingo da solo e inevitabilmente penso che stare un paio di mesi lontani, a questa età, perdersi la quotidianità e la condivisione non va bene. Mi è venuta voglia di stare vicino a mio marito, ai miei figli e ai miei nipoti perché la vita a volte ti porta davanti a delle cose incredibili, improvvisamente. E allora credo sia giusto godermi più che posso l'amore per mio marito. Credo sia giusto prendersi un po' di tempo per noi". Mara Venier probabilmente si riferiva alla perdita di suo genero, Pier Francesco Forleo - compagno di sua figlia Elisabetta - e parlando coi giornalisti ha detto ancora: "Non ho idea di cosa farò dopo, vedremo cosa accadrà. Non riesco più a fare progetti a lungo termine. Vivo giorno per giorno. Purtroppo nella vita accadono cose che ti mettono davanti alla realtà. Da giugno non riesco più a fare programmi. Per me il futuro è adesso, tra due ore, al massimo domani mattina".

Più spazio a cronaca e attualità

E adesso per lei torna Domenica In, anche se per l'ultima stagione. Una stagione con diverse novità, a partire dallo spazio dedicato all'attualità e alla cronaca: "Sarà maggiore - ha spiegato Mara Venier - Lo abbiamo già fatto con il Covid, lo abbiamo rifatto l'anno scorso con la guerra in Ucraina. Abbiamo sempre seguito l'attualità, ma quest'anno vogliamo dargli più spazio. Vorrei cavalcarla, fare il fatto della settimana. Domenica avremo in studio Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a 24 anni. Sarà un momento molto bello, di riflessione. Poi ci sono le interviste, c'è la musica". Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno i Pooh, i The Kolors, Matteo Boccelli, Carlo Verdone e Matteo Garrone.

Domenica In itinerante, Mara realizza il suo sogno: "Trasmetteremo dai teatri italiani"

Tra le novità di quest'anno anche un sogno che la padrona di casa aveva da diverso tempo: "Porteremo Domenica In in giro per l'Italia. Zia Mara arriva nei teatri. Una volta ogni due mesi il nostro carrozzone si sposterà, con i nostri ospiti, il nostro calore, e saremo noi ad andare dagli italiani. Dovevamo partire già da questa settimana a Cesena, ma una serie di ospiti avevano difficoltà a venire e allora partiamo dal nostro studio, a Roma.

Mara Venier: "In trent'anni va bene quello che ho fatto, sempre stata coerente"

Nessun 'ultimo desiderio' per Mara Venier, che concluderà questo lungo ciclo al timone di Domenica In semplicemente essendo se stessa: "Credo di aver fatto tutto, in questi trent'anni non mi manca niente - ci ha detto - Va bene quello che ho fatto, non devo fare di più. Devo continuare a essere me stessa, in tutti questi anni sono sempre stata coerente e continuerò così anche quest'anno". Infine sul suo rapporto con i giovani: "Credo di essere amata dai giovani per i miei rapporti con Ultimo, Lauro, Lazza. Zia Mara è entrata in questo mondo di trapper e giovani artisti. C'è mio nipote sconvolto perché mi scrive Lazza. Coi miei nipoti guadagno punti".

Montaggio di Alberto Pezzella