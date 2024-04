Mara Venier in diretta a Ermal Meta: "Sei sparito". La reazione del cantante

Ermal Meta è stato ospite oggi a Domenica In. Il cantautore ha presentato il nuovo singolo, "L'unico pericolo", che anticipa l'album "Buona fortuna", in uscita a tre anni dall'ultimo. Una pausa che non è passata inosservata a Mara Venier. La conduttrice, infatti, appena lo ha accolto in studio gli ha detto con la sua nota schiettezza: "Sei sparito, non ti vedo da un sacco".

Meta, un po' spiazzato dalle parole della padrona di casa, ha risposto: "A volte bisogna mettersi al riparo e fare tante cose, soprattutto scrivere. La creatività ha bisogno dell'interiorità, non fa bene esternarla". L'artista, infatti, due anni fa ha scritto un libro - "Domani e per sempre" - su cui ancora sta lavorando, come ha spiegato: "Dopo il libro mi sono preso un po' di tempo. Stiamo lavorando al film, sono 500 pagine. Ho fatto tante cose in quel campo perché è un campo che amo, l'ho scoperto negli ultimi anni. Mi sono dedicato molto a quello e adesso ho iniziato a scrivere il nuovo romanzo".

"Sono molto felice di rivederti" gli ha detto ancora Mara Venier, e la serenità negli occhi del cantante dice tutto: "Mi sento molto bene, questo è un bellissimo periodo della mia vita. Un periodo molto importante, soprattutto dal punto di vista creativo". Il tempo di augurare 'buona fortuna' a tutti - spiegando il significato del titolo del suo disco - e poi ha lasciato lo studio, provocando la delusione dei fan sui social che si aspettavano un'intervista più lunga.

#DomenicaIn avete un Signore artista come #ErmalMeta e lo liquidate con tre minuti di canzone e poche chiacchiere 😤ma io allibita !! — Carmi 🐋 (@Carmi27251070) April 14, 2024