Domenica In: la frecciata su Belve di Mara Venier a Francesca Fagnani passata inosservata

Mara Venier come ogni domenica, dopo lo stop estivo, è tornata a sedere sul trono di Domenica In. Come se fossero nel salotto di casa loro gli ospiti della zia d'Italia si accomodano di fronte a lei per parlare di lavoro, vita e anche ricevere sorprese e ogni tanto alcune punzecchiature dalla conduttrice.

Ieri, domenica 24 settembre, nella lista dei numerosi invitati compariva anche il nome di Francesca Fagnani che tornerà con il suo Belve proprio domani sera. Quella del 26 settembre sarà una puntata particolarmente forte in quanto andranno in onda le interviste a Stefano De Martino e Fabrizio Corona, due personaggi che negli ultimi mesi hanno fatto molto parlare di sé.

Come sempre, anche a Fagnani Venier ha fatto delle domande personali - una su Enrico Mentana, i due sono legati da oltre 10 anni, altre sul rapporto che aveva con sua madre e su quello che ha con suo padre - ma si è molto focalizzata sul suo lavoro da giornalista e sul suo programma.

Una delle curiosità della conduttrice riguardava il come gli invitati di Francesca reagiscano dopo che le interviste sono state registrare, perché a differenza di Domenica In, ha tenuto a ricordare Mara, Belve non va in onda in diretta. Fagnani ha replicato che "All'inizio erano un po' così... Presi in contropiede, ma ora sanno cosa li attende e quindi sono più rassegnati".

"Sei proprio brava, fai un programma che proprio mi godo. Uno non è che si improvvisa, tu hai fatto tanta gavetta" ha aggiunto Venier lanciando così l'assiste a Francesca per poter raccontare come si è avvicinata al giornalismo. La sua carriera giornalistica inizia quasi per caso, si trovava a New York per un dottorato di ricerca nel 2001 e vide con i suoi occhi cadere le Torri Gemelle. "Decisi di contattare Rai International, all'epoca si chiamava così, e lì ho iniziato. C'era Floris, che mi portava in giro, solo a vedere eh, non facevo nulla, ma ho partecipato ad un evento importante come spettatrice. Poi sono tornata e ho continuato. Io amo molto il mio lavoro, poi te sai, che sei una grandissima lavoratrice, che si sopporta tutto", ha spiegato.

Venier e il commento su Belve

Venier ha poi chiesto a Francesca se lei si scriva, o meno, prima le domande da fare ai suoi intervistati. "Ma tu lavori tutti i giorni per Belve?", "Sì, sette su sette, mi sono portata il computer in camerino", ha risposto con il sorriso la giornalista. "Ah perché tu ti scrivi tutte le domande?", ha aggiunto incuriosita Venier, "Eccerto! Poi ovviamente l'intervistato mi dà la seconda domanda da fare - ha spiegato Francesca -, nel senso che lo ascolto, però ho una linea".

Ed è a questo punto che Venier fa il paragone tra lei e la sua intervistata: "Io non so come faccio a fare questo lavoro che non me scrivo mai niente, com'è che so fatta così? È che non c'è bisogno, non c'è bisogno. Io non riesco ad avere niente di scritto, mi impappino...". Fagnani ha provato a smorzare la situazione: "È che non c'è bisogno, non c'è bisogno (che Venier si scriva le domande). È meglio". "Non so se è meglio, non so se è meglio...", ha ripetuto la conduttrice un po' combattuta.