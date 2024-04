Mara Venier balla "Sinceramente", il fuorionda divertentissimo: il video

"Ma siamo in onda?", chiede Mara Venier tra una risata e un'altra. Così, ridendo e offrendo un sorriso anche a chi la guarda dal televisore zia Mara ha dato il via a Domenica In. La band suonava "Sinceramente" di Annalisa e la conduttrice non ha saputo resistere al ritmo del brano e così si è lasciata andare in un balletto coinvolgente e anche molto divertente.

Non è chiaro se Mara davvero non sapesse di essere era già in onda, ma il momento è stato così bello che forse possiamo sbilanciarci nell'affermare che un'anteprima così non era mai stata fatta. I primi ospiti della puntata sono i Pooh: una degna continuazione musicale per uno show che è iniziato nel migliore dei modi: con il sorriso.