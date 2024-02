Domenica in, Mara Venier accoglie Giletti con una clamorosa frecciata: "Non mi hai invitato"

"La Tv fa 70". Questo il titolo dello show con cui la Rai festeggerà i settant'anni dalla nascita della televisione, mercoledì a partire dalle 21.30 su Rai Uno. Alla conduzione Massimo Giletti, che ha presentato lo show a Domenica In, spazio domenicale di Mara Venier. All'ingresso in studio però Venier ha accolto Giletti con uno strano messaggio di benvenuto, in cui è impossibile non leggere una frecciata.

Venier ha lanciato così l'arrivo di Giletti: "Massimo Giletti festeggerà i settant'anni della tv con uno show in prima serata. Un meraviglioso show dove io non ci sono... Non mi ha invitato. E mo me la devi spiegare questa storia...". Quindi l'ingresso di Massimo. "Hai inviato tutti tranne me", ha ribadito Venier, all'apparenza infastidita. Giletti ha colto la provocazione e ha risposto: "Non si può mai sapere". Insomma il giornalista ha lasciato una porta aperta: "Mara ci sarà in qualche modo, vedrete". Un modo per recuperare? Vedremo. Certo è che tra le grandi assenti c'è anche Milly Carlucci, altra signora della prima rete. A farlo notare il giornalista Massimo Galanto su Twitter. Ci sarà spazio anche per lei?

La serata "La Tv fa 70" sarà un appuntamento per ripercorrere tutta la storia della tv. "Ci saranno le sigle della Rai storiche, ma anche quelle di Mediaset", ha anticipato Giletti. Tra gli ospiti volti del servizio pubblico ma anche nomi della tv privata, da Pippo Baudo a Maria De Filippi, da Paolo Bonolis ad Amadeus. Documenti storici, ospiti, riflessioni e momenti di spettacolo, con una orchestra dal vivo, per una serata speciale che affronterà le tematiche, i personaggi e gli eventi televisivi che hanno influenzato, commentato, talvolta modificato la sensibilità del pubblico italiano.