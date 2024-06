Mara Venier in lacrime nell'ultima puntata di Domenica In: "Un'edizione bellissima, ma la più difficile"

Si è conclusa tra le lacrime, con una grande commozione che per Mara Venier è stato impossibile trattenere, questa edizione di Domenica In. "L'ultimo anno in tv è stato il peggiore di sempre", aveva confidato la conduttrice in un'intervista al pubblicata poco prima della diretta televisiva del 2 giugno, durante la quale è stata celebrata la conclusione del programma, ma anche la sua timoniera.

"Siete dei disgraziati, volevo finire normale", ha scherzato Mara, commossa fino alle lacrime davanti alla sorpresa confezionata per lei dagli autori: un video con i momenti più emozionanti del programma che lei ha condotto per quindici edizioni, dalla prima del 1994 all'ultima appena conclusa, con i volti di chi, come lei, ha scritto la storia del programma di Rai 1. E poi, ancora, le immagini del periodo dello studio vuoto durante il lockdown, gli abbracci mancati con i suoi ospiti, i racconti sulla guerra in Ucraina. Una raccolta di frammenti di storia che hanno reso il momento dei saluti ancora più emozionante.

"Questa torta è perché sono più di 500 le puntate da quando ho iniziato Domenica In nel 1994" ha detto Mara soffiando le candeline sul dolce arrivato in studio. "Voglio ringraziare tutti, da quando ho iniziato 30 anni fa", ha proseguito ancora la conduttrice, raggiunta dal direttore del Day Time della Rai Angelo Mellone a cui ha rivolto le sue parole. "Lui come Roberto Sergio mi sono stati vicini nel momento più difficile. È stata un'edizione bellissima ma la più difficile. Angelo come te nessuno, non lo dimenticherò mai", ha detto ancora Mara. Nessun chiaro riferimento al periodo successivo alla finale di Sanremo che l'ha coinvolta con la lettura del noto comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio, ma anche per le dichiarazioni rilasciate nella sua ultima intervista, è immaginabile che il suo grazie fosse anche per il sostegno avuto in quel periodo.

Da parte di Angelo Mellone, parole di stima, affetto e fiducia per Mara che tornerà in tv anche l'anno prossimo: "Pensiamo alla prossima edizone di Domenica in", ha esclamato Mellone; "Ci vediamo a settembre", ha assicurato Mara.