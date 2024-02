Mara Venier: "Ma dove guardi? Perché ti cascano gli occhi sempre lì". Imbarazzo a Domenica In

Un momento difficile per la trasmissione di Mara Venier e anche per il suo ospite, il cantante Tony Dallara. Il noto cantante, oggi 87enne, doveva esibirsi in una delle sue canzoni più famose, "Bambina Bambina", ma qualche intoppo rende il momento particolarmente difficile.

Dallara raggiunge il centro palco accompagnato da Venier. "Adesso ti canto una canzoncina, che conosci te e anche gli altri. Bisgona continuare a dedicare le canzoni alle signore", ha dichiarato Tony. Poi Dallara al microfono urla "Bambina bambina" e facendo paura a Mara che era al suo fianco. Prima di lasciare il palco al cantante 87enne Venier però scambia qualche altra parola con Tony, ma non ha potuto evitare di commentare: "Ma dove guardi? Perché ti cascano gli occhi sempre lì! E alla tua età queste cose non dovrebbero accadere perché possono far male" e Mara poi è scoppiata a ridere. "Sei bella dappertutto da su a giù, gli amici mi dicono 'salutamela eh perché se guardi te guardiamo anche noi'".

Il cantante ha poi iniziato a cantare, ma Mara Venier lo ha interrotto perché stava sbagliando le parole e quindi gli ha mostrato dove poteva leggere il gobbo. La conduttrice poi si è rivolta al direttore dell'orchestra: "Eh ma se guarda te non legge e quindi si dimentica il testo".

Mara poi ha interrotto di nuovo Dallara: "L'ho mandato in confusione perché se guardi me ti confondi, io me ne vado così te leggi il testo. Però non guardare me, leggi le parole". E così il cantante ha riniziato a cantare Bambina, Bambina per la terza volta con al suo fianco Venier che si è messa a leggere a voce alta le parole così da impedire al suo ospite di sbagliare.

Le critiche sui social

Sui social questo momento, che non è stato poi così breve, è stato duramente criticato: "Posso dirlo? Sareste da denunciare tutti!!! In primis la Venier che deride un grande della nostra storia canora facendolo passare per un depravato con problemi di demenza senile quando è lei che non perde occasione di fare doppi sensi sessuali! Vergognatevi!", ha scritto un telespettatore commentando la puntata su X. E ancora: "Ma solo io trovo un po’ di pessimo gusto queste risatine nei confronti di Tony Dallara che non è più in formissima né molto presente e questo mi sembra sotto gli occhi di tutti? A me sinceramente non fa per niente ridere". Da sottolineare però che Dallara e Venier sono amici di lunga data.