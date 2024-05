"Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo", stasera in tv la prima puntata: anticipazioni e cast

Trasmessa da Rai 1 in due prime serate - oggi, lunedì 20 e domani, martedì 21 maggio 2024 - a partire dalle 21.30, la miniserie "Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo" va in onda in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai. Stefano Accorsi interpreta il premio Nobel per la fisica nel 1909. Ecco cosa accade nel primo dei due appuntamenti.

Marconi: anticipazioni prima puntata

La storia ha inizio nella Roma del 1937. Come ben sappiamo, le tensioni tra le democrazie occidentali e le dittature nazifasciste europee (Italia inclusa) porteranno alla Seconda Guerra Mondiale. In questo clima di crescente tensione, Guglielmo Marconi, celebre inventore del telegrafo senza fili e della radio, e vincitore del premio Nobel per la fisica, è un uomo nel pieno della maturità e al culmine della sua fama internazionale. Il regime fascista si aspetta che Marconi contribuisca allo sforzo bellico con l'invenzione di un'arma potente e misteriosa; ma lui mantiene un riserbo assoluto sui suoi esperimenti, nascondendone la natura anche al regime stesso.

Per svelare i segreti di Marconi, il potente ministro dell'Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, incarica la giovane e ambiziosa giornalista italoamericana Isabella Gordon di spiarlo. L’opportunità le viene offerta grazie a un reportage filmato che riesce a ottenere dallo stesso Marconi. Il dialogo tra Marconi e la giovane donna è fin dall'inizio intenso e stimolante. La polizia politica del regime, l’Ovra, tiene sotto costante sorveglianza ogni mossa di Isabella e Marconi, ascoltando e spiando ogni loro parola. Anche gli americani mostrano un grande interesse per le ricerche segrete di Marconi.

In questo contesto complesso e pericoloso, Isabella deve muoversi con astuzia e cautela, cercando di bilanciare le sue ambizioni personali con le aspettative del regime e l’interesse degli americani, mentre scopre lentamente la verità dietro i misteriosi esperimenti di Marconi.

Cast e personaggi

"Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo" è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini. La miniserie, in due puntate, ha come interpreti (attori e rispettivi ruoli):

Stefano Accorsi (Guglielmo Marconi)

Ludovica Martino (Isabella Gordon)

Nicolas Maupas (Guglielmo Marconi giovane)

Alessio Vassallo (Achille Martinucci)

Flavio Furno (Giuseppe Bottai)

Cecilia Bertozzi (Maria Cristina Marconi)

Massimo De Santis (Umberto De Riva)

Pietro Ragusa (Jonathan Heist)

Niccolò Senni (Enrico Fermi)

Carolina Michelangeli (Elettra Marconi)

Simonetta Solder (Annie Marconi)

Matteo Sintucci (Alfonso Marconi)

Sarah Short (Daisy)

Paolo Giangrasso (Giuseppe Marconi)

Fortunato Cerlino (Benito Mussolini)

Dove vedere "Marconi" in tv e in streaming

La miniserie "Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo" va in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della miniserie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV