"Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo", stasera in tv la seconda e ultima puntata: le anticipazioni

Trasmessa da Rai 1 in due prime serate - ieri, lunedì 20, e oggi, martedì 21 maggio 2024 - a partire dalle 21.30, la miniserie "Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo" va in onda in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai. Stefano Accorsi interpreta il premio Nobel per la fisica nel 1909. Ecco cosa accade nel secondo e ultimo appuntamento.

Marconi: anticipazioni seconda puntata

Guglielmo Marconi e Isabella Gordon si trovano sempre più sotto assedio dalle pressioni del regime fascista e dagli agenti dell'Ovra. L'inventore tenta un approccio diretto con Mussolini, sperando di ottenere garanzie sul futuro di Enrico Fermi, che gli ha rivelato informazioni preoccupanti sui suoi esperimenti con la radioattività. La giovane italoamericana scopre che la sua casa è stata saccheggiata e che il suo passaporto è stato sottratto. Durante le interviste con Marconi, lui decide di interrompere bruscamente le riprese, mettendo fine alla collaborazione.

Con il trascorrere del tempo e degli eventi, Isabella ha perso sicurezza ed è ora una donna spaventata e disorientata, che tenta il tutto per tutto e convince Marconi a darle un'altra possibilità. Ma non finisce qui: in assenza dell'uomo e di sua moglie, si imbarca sul panfilo "Elettra" e, manipolando la loro figlia Isabella, riesce a entrare nel laboratorio segreto e a filmare tutto.

Guglielmo Marconi scopre quindi che Isabella è una spia del regime e pone fine definitivamente alle riprese del reportage, ma ormai è troppo tardi. Bottai ha ottenuto le prove che cercava: la conferma che Marconi non sta lavorando a un'arma. Ormai inutile agli occhi del regime, Isabella è braccata dall’Ovra e tenta disperatamente di lasciare l’Italia. Nonostante il torto subito, Marconi vuole difenderela ragazza.

"Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo" è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini. La miniserie, in due puntate, ha come interpreti (attori e rispettivi ruoli): Stefano Accorsi (Guglielmo Marconi); Ludovica Martino (Isabella Gordon); Nicolas Maupas (Guglielmo Marconi giovane); Alessio Vassallo (Achille Martinucci); Flavio Furno (Giuseppe Bottai); Cecilia Bertozzi (Maria Cristina Marconi); Massimo De Santis (Umberto De Riva); Pietro Ragusa (Jonathan Heist); Niccolò Senni (Enrico Fermi); Fortunato Cerlino (Benito Mussolini).

Dove vedere "Marconi" in tv e in streaming

La seconda e ultima puntata della miniserie "Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo" va in onda martedì 21 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della miniserie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

