Il cast completo di "Mare fuori 4": chi sono i nuovi personaggi

Mercoledì 14 febbraio 2024 ha inizio su Rai 2 la quarta stagione della serie “Mare fuori”, già visibile sulla piattaforma RaiPlay. Serie di culto nel nostro panorama televisivo, promette trame dense di vicende ad alto tasso emotivo. In questo speciale ci occupiamo facciamo una carrellata sui volti della serie, concentrandoci, in particolar modo, sui nuovi personaggi (e sui rispettivi attori che li interpretano).

I nuovi personaggi di Mare fuori 4: attori e ruolo

Di seguito i nuovi personaggi che entrano nel cast di Mare fuori 4.

Luca Varone (Angelo)

Un giovane proveniente da una famiglia benestante che nasconde un segreto importante. Il suo ingresso nel carcere potrebbe avere ripercussioni significative sulla vita dei detenuti, in particolare su Silvia, la quale sostiene di averlo già incontrato con un'identità diversa. Angelo si presenta come una figura enigmatica, il cui passato e le motivazioni sono oggetto di curiosità e interesse.



Classe 2004, Luca Varone è un giovane attore e personalità dei social media molto popolare, particolarmente conosciuto su TikTok. All'età di 19 anni, ha già raggiunto una notevole fama con il suo profilo, che conta oltre 210 mila follower e ha accumulato più di 5 milioni di like. È attivo anche su Instagram, dove ha una base di fan di oltre 13 mila utenti. Prima di entrare nel cast di "Mare Fuori", si era già fatto notare nel mondo dell'intrattenimento, sia sul grande schermo che in televisione. Ha recitato in diversi film, tra cui "Rosso Speranza", "Il diario di Carmela", "Stem Cell" e "Il ricordo di una lacrima". In televisione, è diventato famoso grazie alla sua partecipazione allo show per ragazzi "Jams", trasmesso su Rai Gulp dal 2019 al 2022.

Yeva Sai (Alina)

Una ragazza misteriosa e diffidente, chiusa in un mondo tutto suo. Inizialmente restia ad aprirsi agli altri, trova in Cardiotrap un punto di riferimento che la aiuta a rompere le barriere che la tengono isolata. Il suo percorso di crescita personale e di scoperta di sé stessa si rivela cruciale nella trama della serie, offrendo spunti intriganti sul suo passato e sulle sue motivazioni.

Giovane attrice di origine ucraina, Yeva Sai ha iniziato la sua formazione nel mondo della recitazione e delle arti presso la Scuola Coreografica Statale di Lviv in Ucraina e successivamente, ha proseguito i suoi studi presso l'European Academy of Social Transformation. Dopo aver completato il suo percorso di formazione, Yeva ha avviato una carriera nel teatro, guadagnandosi presto interessanti opportunità. La sua carriera ha preso slancio, portandola a ottenere ruoli in film come "Where are You", "The Lemon Tree" e "Taxi Monamour". Tuttavia, è, adesso, la dua interpretazione del personaggio di Alina a lanciarla come talento emergente.

Tea Falco (Loredana)

La madre di Micciarella e Cucciolo, con un passato segnato dalla tossicodipendenza che ha influito pesantemente sul rapporto con i suoi figli. Decisa a riscattarsi e a riconquistare la fiducia dei ragazzi, Loredana rappresenta una figura complessa, tormentata dai rimorsi del passato ma determinata a costruire un futuro migliore per sé e per i suoi cari.

Tea Falco, nome d'arte di Teresa Falsone è un' attrice e fotografa , nata a Catania l' 11 agosto 1986. Nel campo della fotografia, Tea ha iniziato la sua carriera esponendo le sue opere in Sicilia sin dal 2000 e nel corso degli anni ha partecipato a numerose mostre, anche all'estero. Nel mondo della recitazione ha debuttato a teatro nel 2004 con lo spettacolo "Fumo negli occhi". Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2007, con una comparsa nel film "I Viceré". Nel 2012, ha interpretato un ruolo in un episodio de "Il giovane Montalbano". La sua svolta artistica arriva nel 2013, quando viene scelta da Bernardo Bertolucci per il ruolo principale nel suo film "Io e te", interpretazione che le vale una candidatura al David di Donatello come migliore attrice protagonista nel 2013. L'abbiamo ineltre vista nella serie "1992" /"1993", in onda su Sky, e nei film "Sotto una buona stella" di Carlo Verdone, "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino e "Notti magiche" di Paolo Virzì. Di recente ha interpretato il ruolo di Cristiana Sinagra nella serie Amazon Prime "Maradona: sogno benedetto".

Antonia Truppo (Maria Ricci)

La madre di Rosa e moglie di Don Salvatore. La sua scomparsa, avvolta da un velo di mistero, continua a influenzare la vita della figlia, che la rimpiange profondamente. Il dramma che circonda la sua scomparsa e le circostanze che la hanno portata via sono al centro di una narrazione che si dipana attraverso i ricordi di Rosa e le indagini sulla sua sorte.

Nata il 14 febbraio 1977 a Napoli e cresciuta nel quartiere di Secondigliano, Antonia Truppo ha coltivato la sua passione per la recitazione fin da giovane. Si è diplomata nel 1998 all'Accademia d'arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, dove ha avuto le prime esperienze teatrali sotto la guida del regista Tato Russo. Successivamente ha lavorato in diverse altre produzioni teatrali. Il suo debutto nel cinema risale al 2001 con il film "Luna rossa" di Antonio Capuano, seguito da "La volpe a tre zampe" di Sandro Dionisio. Tuttavia, è stato il suo ruolo nella serie televisiva "La squadra", in cui interpretava l'agente Paola Criscuolo, a darle una maggiore visibilità. Il grande successo è arrivato nel 2016 con il film "Lo chiamavano Jeeg Robot" che le ha fruttato il suo primo David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Nel 2017, ha confermato il suo talento vincendo nuovamente il David di Donatello per il suo ruolo in "Indivisibili". Nel 2021 è nel cast di "Qui rido io" di Mario Martone. Nel 2023 la vediamo nel film "Nata per te".

Il cast di Mare fuori 4

Tra i volti già noti agli spettatori, ritroviamo (attore e rispettivo ruolo):

Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo)

Matteo Paolillo (Edoardo Conte)

Maria Esposito (Rosa Ricci)

Carmine Recano (Massimo Valenti)

Lucrezia Guidone (Sofia Durante)

Clotilde Esposito (Silvia)

Artem (Pino ‘o Pazzo)

Domenico Cuomo (Gianni Cardiotrap)

Kyshan Wilson (Kubra)

Clara Soccini (Crazy J)

Francesco Panarella (Luigi Di Meo detto Cucciolo)

Giuseppe Pirozzi (Raffaele Di Meo detto Micciarella)

Salahudin Tijani Imrana (Diego detto Dobermann)

Antonio D’Aquino (Milos)

Alessandro Orrei (Mimmo)

Giacomo Giorgio (Ciro Ricci)

Vincenzo Ferrera (Beppe)

Antonio De Matteo (Lino)

Agostino Chiummariello (Gennaro)

Carmen Pommella (Nunzia)

Gennaro Della Volpe/Raiz (Don Salvatore)

Desirée Popper (Consuelo)

Giuseppe Tantillo (avvocato Alfredo D’Angelo)

Chiara Iezzi (madre di Crazy J.)

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 14 febbraio 2024)

“Mare fuori 4” va in onda a partire da mercoledì 14 febbraio 2024 su Rai 2, dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili anche in live streaming.

