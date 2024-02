Mare fuori 4, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni della prima puntata

Al via oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, dalle 21.25 su Rai 2, la quarta stagione di “Mare fuori” promette emozioni e colpi di scena per tutti i fan della serie, diventata con il tempo uno dei cult per eccellenza della nostra televisione (nonché delle piattaforme online: gli episodi sono già visibili su RaiPlay). Tra vecchie conoscenze e qualche nuovo personaggio, la serie diretta da Ivan Silvestrini propone, fin da questa sera, intrecci che potrebbero cambiare per sempre la vita di alcuni personaggi.

Mare fuori 4, anticipazioni del 14 febbraio 2024

Il primo episodio della quarta stagione di "Mare Fuori" ha come titolo "Nel nome dell'amore" e si apre con una situazione tesa: durante una colluttazione, Rosa spara accidentalmente un colpo che ferisce suo padre, il quale viene portato d'urgenza in ospedale e miracolosamente si salva. Rosa e Carmine vengono poi riportati all'IPM, mentre Edoardo, salvato grazie a una trasfusione di sangue anonima - che in realtà proviene da Teresa- si risveglia, per il sollievo di Carmela e sua madre. La direttrice dell'IPM non è affatto contenta e rimprovera Massimo, per poi ordinargli di mantenere separati Rosa e Carmine. Rosa, provata per gli ultimi avvenimenti, trova conforto in Kubra; mentre quest'ultima respinge nuovamente Beppe. All'IPM arriva una ragazza accusata di omicidio, la cui identità è ignota. Intanto, una casa discografica milanese è interessata alle canzoni di Crazy J. Kubra, su suggerimento di Pino, decide di tornare a studiare, ma chiarisce a Beppe che ciò non cambierà nulla tra di loro. Nel frattempo, Donna Wanda avverte Carmine di stare attento a Rosa, temendo che possa fare del male anche a lui, e dice a Massimo di tenere lontano il figlio. Alfredo, l'avvocato di Don Salvatore, teme una ritorsione da parte di Edoardo, ma viene rassicurato dal boss. Edoardo affida a Silvia una borsa piena di soldi, ma viene fermata dalla polizia e riportata all'IPM. Micciarella fa capire a suo fratello di essere a conoscenza della sua relazione con Milos. Teresa visita segretamente Edoardo in ospedale.

Il secondo episodio della serata è "Il vecchio leone e il giovane leone". In un flashback risalente a dieci anni prima, un grave evento segna la vita della famiglia di Don Salvatore: l'uomo compie un omicidio, suscitando il rimprovero della moglie Maria. Quest'ultima tenta dunque di fuggire di nascosto con i tre figli Pietro, Ciro e Rosa, ma viene fermata in tempo dal marito, che per punizione la fa rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Intanto, tornando all'oggi, la vita di Rosa cambia radicalmente dopo gli ultimi avvenimenti. In un momento di intimità con Carmine, confessa che la situazione è così grave che suo padre preferirebbe morire piuttosto che vederla con lui. Don Salvatore, in ospedale, si incontra clandestinamente con Edoardo, chiedendogli di prendersi cura di Rosa e offrendogli il posto di Ciro per acquisire più potere. La direttrice si oppone alla richiesta di Beppe di far lavorare Pino al di fuori dell'IPM Raffaele continua a provocare il fratello e Milos, preoccupato che la loro relazione sia scoperta. Alfredo visita Silvia e le promette di sposarla dopo il suo rilascio, proponendo di trasferirsi all'estero insieme. Crazy J ha un incontro con il suo nuovo produttore, ma i due litigano subito perché il ragazzo vuole il controllo totale delle sue canzoni. Rosa, accompagnata da Massimo, visita il padre in ospedale e gli chiede perdono per l'incidente. Don Salvatore la rassicura, ma la mette in guardia da Carmine. Il boss consegna alla figlia un biglietto contenente un segreto, avvertendola di non farlo trapelare ad altri e assicurandole la protezione di Cucciolo in carcere.

Edoardo viene contattato da Don Salvatore tramite un telefono clandestino, ma viene interrotto da Massimo. Quest'ultimo viene rimproverato dalla direttrice per il suo comportamento troppo amichevole con i detenuti. Nel frattempo Edoardo, su consiglio di Carmela, si prepara a compiere un gesto estremo, che potrebbe cambiare per sempre la vita di qualcuno.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 14 febbraio 2024)

La prima puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 14 febbraio 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la visione anche in live streaming.

