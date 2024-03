Mare fuori 4, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Leggiamo le trame dei due nuovi episodi di “Mare fuori”, in onda oggi, mercoledì 6 marzo 2024, dalle 21.25, Rai 2. Tra le vicende più interessanti della serata: le conseguenze dell'incendio appiccato da Giulia; la reazione di Consuelo, che si imbatte in Mimmo; le mosse di Carmine, che medita di chiedere la mano di Rosa. Nel cast di attori, tra gli altri: Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Clotilde Esposito, Artem, Domenico Cuomo, Clara Soccini.

Mare fuori 4, anticipazioni del 6 marzo 2024

Il primo episodio della serata ha come titolo "Il prezzo del cambiamento". Supportato dalla giovane e misteriosa Alina, Gianni compie un gesto eroico salvando Giulia dalle fiamme. Nonostante l'accaduto, la ragazza sembra non provare alcun rimorso per aver appiccato l'incendio, poiché è soddisfatta di aver bruciato il contratto che la legava a Tony. Nel frattempo, Giulia, comunque, viene destinata al carcere di San Vittore dopo l'incendio allo studio di registrazione e il compimento dei suoi 18 anni, in quanto riconosciuta come una mente deviata. Nel frattempo Teresa decide di presentare Edoardo ai suoi genitori, ma suo padre Enrico mette subito in chiaro di non voler intromettersi nella relazione, sapendo che sua figlia è disposta a fare qualsiasi cosa pur di non perderlo. Carmine riceve la possibilità di entrare nel programma di protezione insieme a Futura, ma si trova in difficoltà, dato che non vuole lasciare Rosa. Diego, non ottenendo il permesso di uscire dal carcere per commemorare la madre, riceve però una sorpresa da parte di Beppe. Carmine e Rosa hanno un intenso confronto. Consuelo, terrorizzata dopo la violenza subita,

Il secondo episodio della serata è "Morire insieme". Ancora terrorizzata per la violenza subita, Consuelo incrocia Mimmo all'IPM: decide quindi di fuggire e chiede aiuto a Beppe per affrontare la situazione. Pietro, il figlio di Consuelo, riesce a mettere le mani sulla chiave del ripostiglio dove Massimo tiene la sua pistola, rubandola di nascosto. Pino inizia i lavori di ristrutturazione del locale che ha preso in affitto, approfittando dei permessi d'uscita concessi, mentre Edoardo, pur mantenendo la promessa di cercare i soldi dei Ricci, si concentra principalmente sul suo nuovo lavoro per ottenere gli arresti domiciliari. Massimo, scoprendo che Edoardo ha ottenuto permessi d'uscita giornalieri per lavorare con il padre di Teresa, cerca di metterlo in guardia sui rischi di questa collaborazione, ma il giovane sembra ormai disinteressato a seguirne i consigli. Alina confessa a Gianni di essere in Italia alla ricerca del suo fratellino, ma i comportamenti della giovane continuano a essere imprevedibili. Rosa e Carmine trascorrono del tempo insieme all'IPM, ma la giovane non è sicura della decisione di sposarsi e trova il sostegno di Sofia. Carmine tenta dunque di convincere la sua amata.

Dove vederlo in tv e in streaming (6 marzo 2024)

La quarta puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la visione anche in live streaming.

