Mare fuori 4, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Scopriamo cosa accade nei due nuovi episodi di “Mare fuori”, in onda oggi, mercoledì 13 marzo 2024, dalle 21.25, Rai 2. Mentre Rosa progetta il suo futuro con Carmine, che non dovrebbe prevedere il controllo del clan Ricci, Pietro nutre desideri di vendetta nei confronti di Mimmo. Il regista di "Mare fuori 4" Ivan Silvestrini dirige, tra gli altri: Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Clotilde Esposito, Artem, Domenico Cuomo, Clara Soccini.

Mare fuori 4, anticipazioni del 13 marzo 2024

Nell'episodio di "Mare Fuori" intitolato "Crescere troppo in fretta" Rosa, alla luce della sua decisione di sposare Carmine, chiede a Sofia di aiutarla a trasferirsi in una casa-famiglia. Carmine, dal canto suo, chiede a Massimo di essere il suo testimone di nozze, ma quest'ultimo sembra essere distante, concentrato nel recuperare la pistola misteriosamente scomparsa: Beppe e Sofia cominciano a sospettare che il ladro possa essere Pietro. Kubra affronta l'esame di maturità con un discorso appassionato sulle violazioni dei diritti civili delle donne straniere, mentre Diego, preso dal panico, rinuncia all'esame per il diploma di scuola media. Mentre in un momento di debolezza, Diego confessa i suoi sentimenti a Kubra, mettendola in imbarazzo, Beppe convince la commissione a dare un'altra possibilità al ragazzo, che avrà in tal modo la possibilità di dare l'esame in un secondo momento. Quando Consuelo e Beppe discutono del coinvolgimento di Mimmo nello stupro, Pietro, ascoltando la conversazione, scopre la verità. Attraverso dei flashback, viene rivelato il passato tormentato di Ciro, mentre Nunzia e Gianni cercano di rintracciare un'amica scomparsa, Alina. La loro indagine porta alla scoperta di importanti informazioni. Rosa annuncia con gioia il suo prossimo matrimonio a Carmela, mentre Lino e Silvia devono fare i conti con la loro crescente attrazione reciproca, mentre. Una violenta lite tra Luigi ed Edoardo porta Raffaele a intervenire per proteggere il fratello. Pietro, nel frattempo, si appresta ad affrontare Mimmo a viso aperto.

Il secondo episodio della serata ha come titolo "C'è sempre una prima volta". Pietro, combattuto dall'idea di vendetta, si ritrova di fronte a Mimmo con la pistola pronta, ma l'intervento di Massimo lo distrae, chiedendo spiegazioni sul suo comportamento. Il ragazzo rivela il coinvolgimento di Mimmo nell'atroce violenza subita dalla madre. Consuelo, nel timore delle conseguenze, decide di tacere, ma il suo dolore e il suo terrore la rendono riluttante a cercare giustizia. Alina, nel raccontare la sua storia a Gianni, rivela dettagli struggenti sulla ricerca del fratellino. Diego dimostra un'apertura mentale sorprendente verso l'omosessualità di Luigi, sottolineando che per lui la vera famiglia è quella che ha, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Rosa, decisa a rifarsi una vita lontano dalla criminalità, rinuncia al controllo del clan Ricci, offrendolo a Edoardo. Quest'ultimo, però, è coinvolto in una complicata situazione sentimentale con Carmela e Teresa, e la sua onestà con Carmela lo porta a una decisione cruciale per il loro futuro. Carmine, finalmente libero, si avvicina a Pino, riconoscendo il valore dell'amicizia nella sua crescita personale. Intanto veniamo a conoscenza di nuovi dettagli sul passato di Ciro e Maria: dopo essere fuggita dalla clinica psichiatrica con l'aiuto di del figlio, Maria viene nascosta da lui in una nuova casa con un'identità falsa, diventando Assunta Esposito. Maria desiderava ardentemente incontrare sua figlia Rosa per allontanarla dal padre e da Ciro, temendo che il figlio maggiore, Pietro, fosse ormai perduto. Ma le sorprese non finiscono qui. Tornando al presente, Pino segue una pista per la ricerca di Demyan. Carmine lascia l'IPM con un messaggio di speranza per i suoi compagni detenuti, mentre Massimo, deciso a far giustizia, affronta Mimmo con fermezza.

Dove vederlo in tv e in streaming (13 marzo 2024)

La quinta puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 13 marzo 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la visione anche in live streaming.

